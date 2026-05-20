Projeto Pescar celebra 50 anos com mais de 40 mil jovens atendidos

A Fundação Projeto Pescar, iniciativa que promove formação socioprofissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, completa 50 anos nesta quarta-feira (20). A data é comemorada em uma programação intensa ao longo deste ano.

A ação foi idealizada pelo empresário gaúcho Geraldo Linck, já falecido, em 1976. Desde então, o Pescar contabiliza mais de 40 mil jovens atendidos. O foco do projeto está em adolescentes e jovens, preferencialmente entre 14 e 19 anos, oferecendo oportunidades de ingresso no mercado de trabalho por meio de formação gratuita.

— A formação envolve não apenas capacitação profissional, mas também o fortalecimento de valores, o estímulo à autonomia, o impulso da autoestima e o incentivo à cidadania ativa. Essa abordagem completa contribui para que os jovens não só adquiram habilidades para o ambiente de trabalho, mas também se tornem agentes de transformação em suas famílias e comunidades — afirma Adriana Loiferman, presidente voluntária da Fundação Projeto Pescar.

Pescar atua em 12 Estados e 40 cidades. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Transformação em números

Em uma das ações comemorativas, o Projeto Pescar divulgou uma pesquisa com dados da iniciativa.

Um levantamento com 3 mil jovens de turmas de 2018 a 2024 mostra que, a cada R$ 100 que um jovem brasileiro ganha trabalhando, um egresso do Pescar recebe R$ 133, tendo média salarial de R$ 2.488,44. Além disso, mais de 90% desses jovens estão em vagas qualificadas dentro do mercado formal.

O Pescar atua em 12 Estados e 40 cidades, com 67 unidades ativas, distribuídas em empresas ou organizações, além da sede, em Porto Alegre, onde está o Hub Pescar de Execução e Inovação.

Vice-presidente voluntário da Fundação Projeto Pescar, Fabiano Bonetti falou à Rádio Gaúcha na manhã desta quarta-feira (20). Veja trechos da entrevista.

O que é o Projeto Pescar, quem é o público alvo?

O Pescar é uma instituição socioprofissionalizante, que atua com jovens em situação de vulnerabilidade social há 50 anos, fundada por um empresário gaúcho, o senhor Geraldo Link, e que vem atuando de uma maneira muito importante e correta, não só aqui para a nossa comunidade gaúcha, como em diversos pontos do Brasil também.

A iniciativa oferece qualificação profissional em parceria com empresas?

Existem diferentes modelos. Com as empresas mantenedoras, a formação é feita dentro das próprias empresas. E em novembro de 2024, o Projeto Pescar fundou o seu próprio hub. Então, lá no nosso hub, que fica no Shopping Total, temos modelos um pouco diferentes. Por exemplo, o Banrisul tem uma sala e fica qualificando as pessoas lá, em diferentes tipos de qualificação.

Os jovens ingressam no modelo de jovem aprendiz? Como é esse ingresso?

Existem diversos modelos e formatos, normalmente de acordo com a necessidade da própria empresa. Primeiro, o jovem precisa fazer a sua inscrição. Infelizmente, hoje nós não conseguimos atender a todos os jovens que se inscrevem. Mas a inscrição é feita através do nosso site, que é projetopescar.org.br. O nosso Instagram, que é @fundaçãoprojetopescaroficial, tem os links tanto para as inscrições quanto para as doações. E também no nosso site, que é o projetopescar.org.br. E a partir daí existem as empresas mantenedoras. De acordo com as necessidades e as regiões a gente vai formando esses grupos, essas unidades dentro das empresas.

Quais as transformações que o projeto vem promovendo na vida desses jovens?

E esse jovem sai com um diploma do curso, por exemplo, mecânica, auxiliar administrativo. Mas a gente costuma comentar que, além do ensino, a gente amplia os horizontes dos jovens. Hoje em dia, um jovem em vulnerabilidade social muitas vezes acorda de manhã, tem uma entrevista de emprego e não tem o dinheiro da passagem para pegar o ônibus para ir na entrevista. E muitas vezes não tem preparo, não tem um apoio. Dentro das atividades dos 50 anos do Pescar, tivemos uma pesquisa só com egressos e alguns resultados bem interessantes. Hoje, de cada 10 egressos do Pescar, nove estão empregados. Depois de sete anos de formado, a média salarial do egresso é 42% acima da média salarial de uma pessoa que não fez o Pescar.

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