Empreendedorismo

Impacto social
Notícia

Nove em cada 10 jovens do Projeto Pescar conseguiram emprego após cursos de formação

Estudo feito por pesquisadores da USP revelou o impacto social e econômico do projeto na vida dos jovens participantes

Bruna Oliveira

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