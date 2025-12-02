Empreendedorismo

Impacto social
Notícia

Com mais de 41 mil alunos atendidos, Projeto Pescar prepara celebração para seus 50 anos

Fundação sem fins lucrativos oferece cursos socioprofissionalizantes a jovens em situação de vulnerabilidade em 12 Estados

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS