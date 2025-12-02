Com mais de 41 mil alunos atendidos, Projeto Pescar prepara celebração para seus 50 anos

Reafirmando compromisso social e de ensino, o Projeto Pescar lançou nesta terça-feira (2), em Porto Alegre, a campanha comemorativa aos 50 anos do programa, a serem celebrados em 2026. Criado em 1976 pelo empresário gaúcho já falecido Geraldo Linck, o projeto oferece cursos de formação gratuitos para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Em cinco décadas de atuação, mais de 41 mil jovens já passaram pela metodologia socioprofissionalizante aplicada pela fundação.

— É ensinar a pescar e não dar o peixe — disse a presidente voluntária da Fundação Projeto Pescar, Adriana Loiferman, destacando as conquistas das últimas décadas.

Representando parte desses jovens, Dani Ângelo de Ávila Medina disse se sentir “um filho do Pescar”. Hoje assistente executivo na Gerdau, gigante no ramo da siderurgia, Medina ingressou no projeto em 1992, aos 17 anos, quando era carroceiro. A oportunidade de estudo lhe deu possibilidades para mudar de vida.

Transformou a minha vida e fez com que fosse muito diferente a minha trajetória. DANI ÂNGELO DE ÁVILA MEDINA Assistente executivo na Gerdau que ingressou no projeto aos 17 anos

Voluntário desde 2004 por meio de parceria do Pescar com o Banrisul, Ricardo Reginato Rodrigues acompanha jovens integrantes do projeto ao longo dos cursos, com muito bom humor e vontade de fazer a diferença. São 994 voluntários dedicados aos projeto, levando educação, amparo e conhecimento a adolescentes de diferentes realidades sociais e situações de vulnerabilidade.

Doar o nosso tempo dá um senso de propósito à vida. A gente consegue ver a diferença que pode fazer na vida de outra pessoa. RICARDO REGINATO RODRIGUES Voluntário do Projeto Pescar

Para o futuro, o objetivo da Fundação é ampliar ainda mais o projeto, destacou o superintendente de Impacto Social da Fundação, Ézio Rezende. A expectativa é dobrar até 2027 o número de alunos atendidos neste ano. Atividades e eventos tanto para os jovens quanto para os educadores, voluntários, mantenedores e funcionários da Fundação vão marcar a celebração dos 50 anos nos próximos meses.

O Projeto Pescar

O Projeto Pescar está presente em 41 cidades de 12 Estados brasileiros . São 74 turmas distribuídas em empresas ou instituições de rede.

de . São 74 turmas distribuídas em empresas ou instituições de rede. Em 2025, foram 1.791 jovens atendidos, e 41.239 desde a sua criação.

atendidos, e 41.239 desde a sua criação. A Fundação oferece oportunidades para jovens entre 16 e 19 anos ingressarem no mercado de trabalho por meio de formação gratuita , com ênfase no desenvolvimento emocional.

, com ênfase no desenvolvimento emocional. O modelo já serviu de inspiração para outros países com realidades sociais semelhantes à do Brasil, como Argentina, Angola e Paraguai.

