Empreendedores encontram oportunidades na Feira de Franquias em Porto Alegre 

Feira da Franquia reunirá mais de 100 marcas e conectará empreendedores a oportunidades de negócio em Porto Alegre. Elton Ribeiro / Divulgação

O setor de franchising avança em importância na economia brasileira. Em 2025, o faturamento de franquias no Brasil somou mais de R$ 300 bilhões. Foi o maior desempenho do setor, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Com mais 100 marcas participantes e expectativa de receber pessoas que pretendem empreender na área, a Feira da Franquia acontece entre os dias 24 e 26 de abril, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Marcando presença em mais um ano na capital gaúcha, o evento fomenta o encontro entre franqueadores e possíveis franqueados, gerando oportunidades de negócios.

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O diretor-executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras, ressalta que o objetivo é conectar diretamente investidores com empresas de sucesso que atuam com modelos de negócio consolidados e com potencial de expansão. Além disso, o evento atua como um polo de conteúdo técnico, com programação de mais de 15 palestras.

O investimento em uma franquia varia de acordo com o empreendimento. Há opções de negócios de franqueadoras de renome nacional, com investimento inicial que varia de R$ 13 mil a R$ 2 milhões , nos mais diferentes nichos de mercado.

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Por que Porto Alegre?

É a quarta edição do evento na capital gaúcha. Segundo o diretor-executivo do evento, a escolha é estratégica:

— O Rio Grande do Sul é um ótimo lugar para esse tipo de investimento. É um Estado de economia diversificada, com profissionais e mão de obra qualificada e acesso a insumos e mercados importantes, como Argentina, Uruguai e Paraguai, além do próprio viés empreendedor do povo gaúcho.

O diretor de expansão do Grupo Press, parceiro e expositor do evento, Tiago Gomes, também concorda:

— Tem bastante oportunidade. Nós temos hoje shoppings, que aliás acaba realmente sendo um destino de compras. Temos vários polos que acabam se formando. O Moinhos de Vento, a própria Padre Chagas, temos um polo gastronômico e alguns polos boêmios, mais badalados. São todas essas situações já identificadas.

Ele ressalta a importância de usar ferramentas de geomarketing para analisar a similaridade entre a oportunidade de negócio e o público-alvo do local, a fim de alinhar estratégias e obter o sucesso almejado. O treinamento e o conhecimento técnico das franquias podem auxiliar os novos empreendedores nesse processo.

Conheça a Feira da Franquia, acesse o site! O evento acontece entre os dias 24 e 26 de abril, no Barra Shopping Sul.

Confira três motivos para visitar a Feira da Franquia

Contato com marcas franqueadoras

Entre as mais de 100 empresas expositoras, 67% são de fora do RS , e 33% são gaúchas. Em termos de porte, cerca de 35% das marcas presentes no evento são microfranquias, com investimento inicial abaixo de R$ 135 mil reais.

Marcas como Ôxiss, Press Café, Just Burn, Temakeria Japesca, 4beer e Cacau Show , estarão presentes. Confira a lista completa no site .

Palestras com especialistas

Com mais de 15 palestras na programação, o evento também fomenta o conhecimento técnico para novos empreendedores. A ideia é que as franquias encurtem o processo de erros e acertos que um novo negócio tradicionalmente enfrenta.

Os temas vão de conteúdos base para o negócio , como “funil de vendas e canais de prospecção” , até “ESG para Franquias”.

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Tiago Gomes, do Grupo Press, que tem palestra “Os bastidores da expansão: o que ninguém te conta sobre virar franqueador”, marcada para o último dia da feira, afirma:

— A gente tenta transferir esse know-how para quem realmente queira empreender conosco.

Oportunidades para diferentes perfis de investimento

O interessado em ser franqueado pode visitar a Feira da Franquia e conhecer as diversas possibilidades de negócio. O evento apresenta desde microfranquias com aporte mais acessível até operações de maior porte, o que amplia as possibilidades para quem deseja empreender em diferentes níveis financeiros e conhecer modelos de negócio já testados no mercado.

Há opções de investimento a partir de R$ 13 mil nos mais diferentes nichos de mercado. O Grupo Press, por exemplo, apresenta as marcas Ôxiss e Press Café com investimento inicial de R$ 600 mil. A marca Trans Obra tem o investimento inicial de R$ 420 mil.

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