— Acho que veio na hora correta. A inflação está oscilando em torno do piso da meta e isso significa que até ajuda a inflação ficar na meta. Caso contrário, o problema seria a inflação ficar abaixo do piso — disse o ministro a jornalistas. Segundo ele, qualquer aumento como esse da energia é melhor ocorrer neste ano do que no próximo.

— Devo mencionar, no entanto, que o mecanismo do teto dos gastos tem um sistema todo autocorretivo que está na Constituição. Ou seja, se o teto for cruzado no futuro, teremos uma serie de medidas automaticamente tomadas constitucionalmente em termos de congelamento de salários de servidores, não criação de novas vagas de serviços públicos em todos os poderes, etc. — disse.