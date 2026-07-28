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Raízes que ficam: a sucessão que move o campo

A família Haas mostra que a maior conquista do campo não se mede em equipamento, mas em quem fica

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