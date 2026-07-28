Raízes que ficam: a sucessão que move o campo

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Em Barão, a produção leiteira sustenta a trajetória da família Haas na agricultura familiar. Roger Max / Divulgação

A história da família Haas com a terra começou na infância, quando o trabalho era feito no gadanho (ferramenta agrícola) e na foice e a produção girava em torno da batata e do leite.

— Era tudo muito mais difícil, porque o trabalho era manual — relembra Roque Haas.



Ele, junto com seu irmão Paulino, e os pais, administram a granja leiteira no município de Barão. Essa realidade moldou uma relação de respeito pelo campo que atravessou décadas.

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Com os anos, a atividade se concentrou no leite, mas o que Haas destaca como maior marca do percurso não é a mudança de atividade — é a permanência da família na agricultura. O trabalho é dividido entre irmãos, pais e filhos.

— Sempre foi um trabalho que fizemos juntos — resume.

Essa união, diz ele, sustentou a atividade diante das dificuldades do campo. A parceria com o Sicredi entrou como passo de modernização: por crédito, a família adquiriu uma siladeira e passou a contar com orientação para planejar o crescimento da propriedade.

— Eles estão sempre nos apoiando — reforça.

Para Haas, porém, equipamento não define o sucesso da propriedade. A maior conquista é a sucessão: ver os filhos assumindo o trabalho.

— Investir é importante, mas ter quem continue esse legado tem valor ainda maior.

Hoje a rotina segue centrada no leite, com a família dividindo tarefas. Para ele, o campo é a vida.

— Acreditamos que é possível viver bem no meio rural.

Protagonista no desenvolvimento rural do RS

O Sicredi destinará R$ 72,1 bilhões a produtores rurais no Plano Safra 2026/2027, em aproximadamente 340 mil operações. O montante representa alta de 4,4% frente ao ciclo anterior, quando foram concedidos R$ 69 bilhões em mais de 320 mil operações.

A cooperativa mantém carteira de crédito agro com saldo total de R$ 121 bilhões, permanecendo como a maior instituição financeira privada em concessão de crédito rural no país.

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O presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, afirma que a instituição segue priorizando pequenos e médios produtores rurais, base do campo, e que a maior parte dos recursos visa fortalecer quem produz e movimentar a economia local.

Segundo Port, R$ 13,3 bilhões serão destinados à agricultura familiar e R$ 14,6 bilhões a produtores de médio porte — juntos, 88% das operações previstas.

Família Haas destaca a sucessão rural como principal legado construído ao longo de gerações no campo. Roger Max / Divulgação

Celebração aos agricultores

Celebrado em 28 de julho, o Dia do Agricultor foi instituído em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek em homenagem ao centenário da então Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, criada por Dom Pedro II em 1860 e que, mais tarde, daria origem ao Ministério da Agricultura.

A data foi criada para reconhecer a importância dos trabalhadores da produção de alimentos e ajuda a impulsionar uma das atividades mais estratégicas da economia brasileira.

No Rio Grande do Sul, o agronegócio responde por cerca de 40% do PIB gaúcho e segue como um dos principais motores econômicos do Estado.