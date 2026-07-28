Porto Alegre recebe um dos maiores encontros da construção civil da América Latina 

Feira prevê movimentar mais de R$ 900 mil em negócios. Guilherme Gargioni / Sul Eventos / Divulgação

Da inteligência artificial aplicada à gestão de obras à industrialização dos processos, a construção civil passa por uma transformação que está redefinindo a forma de projetar, executar e gerenciar os empreendimentos.

É acompanhando esse movimento que a 27ª Construsul reúne, de 4 a 7 de agosto no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre, empresas, profissionais e especialistas para apresentar tendências, promover conexões e impulsionar negócios no setor.

Com mais de 300 expositores, o evento tem entrada gratuita e estima receber cerca de 35 mil visitantes durante os quatro dias. O objetivo é fomentar e impulsionar parcerias na área da construção civil.

Segundo Ricardo Richter, diretor da Construsul, o evento tem a missão de ser um espaço para impulsionar o segmento.

— A feira é uma grande exposição, mas é essencialmente um ambiente de negócios e de alavancagem de empresas — ressalta o diretor.

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Projeção de milhões em negócios

A expectativa da organização é movimentar em torno de R$ 900 milhões em negócios, considerando as negociações realizadas durante a Construsul e aquelas iniciadas no evento e concluídas nos meses seguintes.

Além da área de exposição, a edição deste ano terá a Rodada de Negócios Construsul, com reuniões previamente agendadas entre expositores e compradores. Em Porto Alegre, a iniciativa acontece após uma experiência bem-sucedida realizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde foram promovidas 872 reuniões.

— Entendemos que foi um sucesso, dado o volume de reuniões realizadas, trazendo impacto muito positivo no volume de negócios gerados. Temos certeza de que esse número vai ser atingido porque a feira em Porto Alegre tem um volume maior de empresas. A cidade tem um potencial muito grande de ultrapassar e extrapolar esse número — diz o diretor.

Ampliação do impacto

O evento conta com o apoio de mais de 40 entidades nacionais e regionais ligadas à construção civil, indústria, comércio, arquitetura e engenharia que contribuem para fortalecer o conteúdo de atualização profissional.

A 27ª edição tem a presença de empresas nacionais e internacionais, especificamente da China, Canadá e Chile. Mas cerca de 80% das empresas participantes são das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

— A internacionalização da feira vem acontecendo há alguns anos, trazendo muita gente e proporcionando uma integração bem grande com o mercado do Mercosul — ressalta Richter.

Tecnologia como aliada

Para aumentar a produtividade, as empresas de construção têm ampliado a busca por novas formas de planejar e executar obras. Seja com sistemas industrializados, automação ou de gestão, ferramentas vêm sendo incorporadas ao setor com o objetivo de melhorar o planejamento, reduzir desperdícios e aumentar o controle sobre as diferentes etapas dos projetos.

Na prática, essas mudanças aparecem em diferentes áreas da cadeia da construção. Softwares auxiliam no planejamento e acompanhamento das obras, enquanto sistemas industrializados buscam tornar a execução mais eficiente e previsível.

— O que é mais interessante é que hoje a inovação é uma busca constante. Não existe mais a opção de não inovar, as empresas têm quase que a obrigação de ser inovadoras, porque as demandas do mercado pedem isso — afirma Richter.

Segundo o diretor, diferentes áreas devem expandir a oferta de negócios devido a demanda: habitação, infraestrutura, reformas e retrofit, saneamento, eficiência energética e construção industrializada.

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