Para 94% dos expositores, Gramado Summit é alavanca para negócios

Gramado Summit fortalece e cria relacionamentos comerciais. FeedMe / Divulgação

Com mais de 23 mil participantes durante os três dias de programação, a última edição da Gramado Summit foi um sucesso. Além de reunir um público interessado em inovação e empreendedorismo, o evento se consolidou como uma vitrine para novos negócios, geração de leads qualificados e fortalecimento da presença de marcas de diferentes portes.

Para entender o impacto do evento sobre os expositores, a Universidade Feevale realizou uma pesquisa no local. O levantamento revelou que geração de leads (25,8%) e networking estratégico (25,8%) foram os principais objetivos das empresas participantes. A pesquisa foi realizada nos dias 7 e 8 de maio, com 198 expositores.

Leia Mais CEO do Gramado Summit leva case de inovação a Fiergs

A professora da Feevale e responsável pelo estudo, Moema Pereira Nunes, explica que a pesquisa apontou um aspecto central: as empresas participam da Gramado Summit para gerar negócios, mas entendem que nem todas as vendas se concretizam durante os três dias da feira.

Segundo ela, o evento favorece negociações e contatos comerciais. Enquanto alguns expositores buscam fechar contratos durante a feira, outros utilizam a participação para prospectar clientes e fortalecer relacionamentos. Quando há retorno imediato, o negócio ajuda a justificar o investimento feito em estande, deslocamento, equipe e demais custos.

— No entanto, muitos expositores estão lá para prospectar clientes ou estreitar relacionamentos. Ao analisar os diferentes perfis, percebemos que há empresas que utilizam o evento para iniciar contatos, conversar e marcar reuniões que seriam mais difíceis em outro contexto. A contratação efetiva acontece depois, em razão do perfil do negócio — afirma.

Alto potencial de negócio

Prestes a completar dez anos, a Gramado Summit consolidou-se como um ambiente voltado à geração de conhecimento, conexões e oportunidades. Segundo o estudo da Feevale, 94,4% dos expositores classificam o potencial de geração de negócios do evento entre moderado e muito alto.

Embora seja reconhecida pela qualidade do conteúdo e pela troca de conhecimento, o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, afirma que o espaço dedicado aos negócios passou a ter o mesmo peso das palestras e das conexões promovidas durante a programação.

Segundo ele, 2025 marcou uma mudança importante na percepção sobre o evento ao consolidá-lo como um dos pilares estratégicos da marca Gramado Summit. Em 2026, esse movimento ganhou ainda mais força: além de gerar negócios, as empresas passaram a enxergar o evento como uma oportunidade de fortalecer suas marcas por meio de ações de brand awareness. Ao todo, 300 empresas participaram como expositoras.

Leia Mais Gramado Summit: Como o evento se tornou gigante dentro do ecossistema de inovação

— Ter uma taxa de renovação de patrocínio como a que estamos alcançando é incrível. Já renovamos cerca de 50% dos patrocinadores da edição anterior, e isso acontece porque o evento gera resultados. Todo investimento precisa trazer retorno. Conseguir confirmar mais da metade dos patrocinadores para 2027, faltando quase um ano para a próxima edição, mostra a força da feira — afirma.

Além dos resultados da pesquisa, Rossi vem conversando com patrocinadores e investidores para avaliar os resultados da edição de 2026 e discutir a participação em 2027. Segundo ele, os relatos mostram que até grandes empresas conseguem obter resultados concretos.

— Quando perguntei a um cliente do setor de tecnologia sobre os resultados, ele contou que gerou mais de 1.200 leads. Destes, cerca de 200 já se tornaram leads quentes e evoluíram para negócios. E não estamos falando de contratos pequenos, mas de negócios relevantes em diferentes segmentos — diz.

Assim como em 2026, a próxima edição, marcada para os dias 5, 6 e 7 de maio de 2027, no Serra Park, em Gramado, será powered by Magalu.

Presença feminina e gaúcha

A Gramado Summit busca promover um ambiente de inovação diverso e inclusivo. Na edição de 2026, a presença feminina superou a masculina, resultado que surpreendeu positivamente Rossi.

— Sempre tivemos o cuidado de garantir uma participação expressiva de mulheres, tanto entre as palestrantes quanto na área de negócios. Em 2024 e 2025 acreditávamos que chegaríamos a 54%, mas neste ano ultrapassamos 60%, chegando perto de 65%. Isso é muito importante para nós — afirma.

Outro dado destacado pelo CEO foi a forte participação de gaúchos.

— A pesquisa mostra que o Rio Grande do Sul abraçou a Gramado Summit como um evento seu, e de fato é. Embora tenhamos a ambição de ser um evento nacional e internacional, ver essa adesão dos gaúchos é muito significativo — diz.

Para Moema, os resultados da pesquisa reforçam a relevância da Gramado Summit para o ecossistema de inovação.

— Para o Rio Grande do Sul, trata-se de um evento consolidado e extremamente relevante para o ecossistema empreendedor e de inovação. A capacidade de atrair participantes de outros estados e do exterior demonstra o amadurecimento da Gramado Summit — afirma.

Gramado Summit 2027 – 10ª edição