Minha Casa, Minha Vida em Gravataí: Conheça o novo empreendimento e como funciona

Lusa Sintra terá infraestrutura completa e áreas abertas à população. Construtora Tenda / Divulgação

Em abril deste ano, o programa Minha Casa Minha Vida ampliou as faixas de renda e modalidades para que mais famílias brasileiras conquistem o sonho da casa própria. Alinhada a esse objetivo e atenta às demandas habitacionais da região metropolitana de Porto Alegre, a Construtora Tenda anunciou o empreendimento Lusa Sintra, que será construído em Gravataí.

Situado em um loteamento com potencial para receber mais de duas mil moradias, o Lusa Sintra é um dos maiores projetos do Minha Casa Minha Vida na região. A expectativa é de que o empreendimento movimente cerca de R$ 200 milhões na economia local apenas em sua primeira etapa. Além disso, deve gerar aproximadamente 150 empregos diretos durante a execução da obra e até mil ocupações indiretas ao longo dos próximos anos.

Quem tem direito a comprar um apartamento no Minha Casa, Minha Vida em Gravataí?

— O projeto foi concebido prioritariamente para atender famílias enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Além da oferta habitacional, o lançamento terá impacto direto sobre o desenvolvimento urbano do município — explica o gerente de negócios RS da Construtora Tenda, Marcos Mesomo.

Confira os principais destaques do Lusa Sintra e saiba mais sobre o lançamento.

Moradias acessíveis

O primeiro condomínio do Lusa Sintra contará com 518 apartamentos de dois dormitórios, incluindo unidades adaptáveis para pessoas com deficiência. As moradias do empreendimento, segundo a construtora, são as únicas de Gravataí enquadradas na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, voltado a famílias com renda mensal de até R$ 3.200.

A previsão é de que a primeira fase do projeto seja entregue em julho de 2028. Já a conclusão total, que envolve a criação de outros condomínios, está estimada para 2031.

O loteamento completo tem Valor Geral de Vendas (VGV) avaliado em R$ 445 milhões, e o investimento total previsto é de aproximadamente R$ 304 milhões.

Lazer completo

Mesomo destaca que o condomínio foi pensado para oferecer uma estrutura de lazer e convivência pouco vista em empreendimentos voltados à Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, um diferencial importante do Lusa Sintra. O condomínio terá mais de 20 equipamentos de uso comum, como piscinas adulto e infantil, quadra esportiva, playground, salão de festas e espaços para atividades físicas e de convivência.

— Esse também é um reflexo de um processo contínuo de evolução dos projetos da Tenda, que vem ampliando a qualidade e a infraestrutura dos empreendimentos sem abrir mão do foco em moradia acessível. O Lusa Sintra será o primeiro projeto Faixa 1 da companhia a contar com piscina, o que simboliza um olhar cada vez mais atento para a qualidade de vida, a convivência e a experiência do cliente — acrescenta o gerente da construtora.

Onde fica localizado o novo empreendimento em Gravataí?

O Lusa Sintra será construído em Barnabé, área estratégica de Gravataí. Próxima ao bairro Alphaville e ao centro administrativo municipal, a localização oferece fácil acesso a centros comerciais e também a outras cidades importantes da região metropolitana de Porto Alegre.

Com investimento de aproximadamente R$ 17,5 milhões para obras de urbanização, o empreendimento será entregue com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, redes de água e esgoto, drenagem e iluminação pública. Além disso, haverá projeto de arborização e áreas de convivência abertas à população.

Quais são as faixas de renda atendidas pelo projeto?