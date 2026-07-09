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Minha Casa, Minha Vida em Gravataí: Conheça o novo empreendimento e como funciona

Com subsídios do governo e facilidades de financiamento, Gravataí ganha novo condomínio do Minha Casa, Minha Vida. Veja quem pode participar.

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