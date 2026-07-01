Educação financeira: banco gaúcho aposta em serviço para jovens

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Com a Banriway, crianças e adolescentes aprendem sobre finanças com a supervisão dos pais. Banrisul / Divulgação

Hoje, pagamentos por aproximação, Pix e transferências instantâneas transformaram a relação dos brasileiros com as finanças e criaram um desafio para as famílias: como ensinar crianças e adolescentes a lidar com o dinheiro quando ele se tornou praticamente invisível?

Segundo pesquisa da Serasa, mais da metade dos pais conversa sobre finanças com os filhos antes dos oito anos, demonstrando a relevância do tema dentro de casa.

O levantamento também mostra que cerca de 41% dos pais acreditam que a educação financeira deve ser abordada já nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Apesar da importância do assunto, nem sempre falar sobre dinheiro com os filhos é uma tarefa simples. Muitas vezes, o tema acaba sendo associado a conversas formais, distantes da realidade das crianças e adolescentes.

Em um contexto cada vez mais digital, mostrar na prática conceitos como gastos, saldo, planejamento e organização financeira tornou-se um desafio adicional para as famílias.

É nesse cenário que surgem soluções voltadas a aproximar o aprendizado da rotina.

A Banriway, do Banrisul, é uma conta digital desenvolvida para crianças e jovens de até 16 anos, com o objetivo de incentivar a educação financeira desde cedo, combinando autonomia e acompanhamento dos responsáveis em tempo real.

O que é a Banriway?

A Banriway é uma conta digital destinada a crianças e jovens de até 16 anos. A solução oferece gerenciamento parental, sem cobrança de tarifas adicionais mensais.

A abertura da conta deve ser realizada pelo pai ou pela mãe, que precisam ser correntistas do Banrisul. Para clientes de oito a 16 anos, o processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo. Já para crianças de zero a sete anos, a abertura ocorre exclusivamente nas agências do Banrisul.

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Uma primeira experiência financeira

Com o dinheiro circulando cada vez mais em formato digital, a Banriway funciona como uma porta de entrada para o universo financeiro.

A proposta é proporcionar às crianças e aos adolescentes uma primeira experiência de gestão do próprio dinheiro, ajudando-os a compreender melhor conceitos como organização, planejamento e consumo consciente.

Ao acompanhar saldo, gastos e movimentações no dia a dia, os jovens podem desenvolver hábitos financeiros mais saudáveis desde cedo, levando esse aprendizado para as próximas etapas da vida.

Principais benefícios

A Banriway permite que os responsáveis acompanhem as movimentações da conta, enviem dinheiro com praticidade e estabeleçam limites para transações, promovendo mais segurança e supervisão.