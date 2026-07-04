Cooperativa impulsiona a economia do Rio Grande do Sul

Méri Christ, gerente da Industrial Margil. Vila Rosa Fotografia / Divulgação

Um modelo socioeconômico em que todos trabalham por um objetivo comum. Essa é a essência do cooperativismo. De acordo com levantamento realizado em 2024 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), municípios que contam com cooperativas registram maior geração de renda, menos famílias em situação de pobreza e mais jovens ingressando no Ensino Superior.

O cooperativismo movimenta uma cadeia econômica. A cada R$ 1,00 concedido em crédito cooperativo, R$ 2,56 são gerados na economia. No Rio Grande do Sul, o Sicredi é um dos protagonistas desse ciclo. A instituição está presente em 97% dos municípios gaúchos e reúne cerca de 3 milhões de associados.

O Sicredi apoia empreendedores ao conectar pessoas e fortalecer negócios. Segundo Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, o diferencial da cooperativa está em manter os recursos circulando na própria região, gerando crédito, renda, emprego e oportunidades de empreendedorismo. No agronegócio, afirma, o crédito cooperativo eleva o valor da produção agrícola em R$ 1.371 por hectare e contribui para a expansão da área plantada.

— Só no Plano Safra 2024/2025 foram financiados R$ 19,4 bilhões para o agro gaúcho, distribuídos em 165 mil operações. Cerca de 80% desse volume foi destinado a pequenos e médios produtores. É o recurso da região irrigando a própria região — afirma.

Na prática

Em Boa Vista do Buricá, no interior do Estado, a Industrial Margil é um exemplo de como desenvolvimento econômico, inclusão social e cooperativismo podem transformar realidades.

— Crescemos, mas nunca sozinhos. Sempre acreditamos que o verdadeiro crescimento é aquele que abre espaço para mais pessoas participarem. E a cooperativa Sicredi sempre foi nosso apoio, nosso braço direito — afirma a gerente da Margil, Méri Christ.

Conectada ao cooperativismo, especialmente ao Sicredi Confiança, a empresa demonstra que o crescimento pode ser coletivo. Na Margil, a inclusão não é discurso, mas uma prática cotidiana.