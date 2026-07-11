Concessionária moderniza rede elétrica e acelera obras no Rio Grande do Sul  

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Há cinco anos a CEEE Equatorial assumiu a responsabilidade de ser a distribuidora de energia de 72 municípios gaúchos. Desde então, a companhia vem realizando investimentos com foco em garantir a melhoria contínua dos serviços prestados aos gaúchos.

Entre 2021 e 2025, a CEEE Equatorial investiu mais de R$ 3,8 bilhões na modernização da rede elétrica e na ampliação de sua infraestrutura no Estado. Esses recursos vêm gerando benefícios diretos e indiretos para famílias, comunidades e para a economia.

Para entender como as transformações vem sendo realizadas pela distribuidora, a jornalista do Grupo RBS, Giulia Perachi, conversou com especialistas da CEEE Equatorial sobre as principais mudanças realizadas nesse período, os impactos no dia a dia da população e os desafios que ainda fazem parte desse serviço essencial.

Segundo Fernando Ortiz, executivo de Manutenção AT, Automação e Redes Subterrâneas, as entregas realizadas reforçam a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia. Com a construção de cinco novas subestações e a modernização ou ampliação de outras 15, a CEEE Equatorial fortalece a rede, reduzindo interrupções, passando a contar com 76 subestações em sua área de concessão. Outras duas serão entregues ainda este ano.

— Esse reforço estrutural, muitas vezes realizado em grandes linhas de alta tensão, é o alicerce necessário para atrair novas indústrias e acompanhar o aumento do consumo. Os investimentos estão promovendo uma verdadeira transformação no setor elétrico da distribuidora — afirma.

O trabalho da distribuidora de energia não se resume às obras. Ortiz ressalta que a CEEE Equatorial também tem investido continuamente em inovação técnica e infraestrutura de automação. Um exemplo são os mais de 1,4 mil religadores já instalados nos 72 municípios onde a concessionária atua.

— São equipamentos telecomandados do Centro de Operações Integradas, em Porto Alegre, que permitem realizar manobras de carga de forma remota, reduzindo o número de clientes impactados por qualquer ocorrência no sistema até a chegada das equipes de campo, quando necessário — complementa Ortiz.

Investimentos para modernizar

No primeiro semestre de 2026, a CEEE Equatorial superou em 17,73% a meta prevista em seu cronograma de infraestrutura ao registrar 81.655 obras e manutenções em todos os municípios de sua área de concessão. As entregas ultrapassaram o planejamento inicial em mais de 12 mil ações de melhoria, correção e reforço da rede elétrica. As atividades fazem parte do Programa Mais Energia, cujo andamento pode ser acompanhado no site maisenergiars.com.br.

Até 2028, o plano da companhia prevê 29 projetos estruturantes, incluindo a modernização e a construção de subestações, a renovação de linhas de alta tensão e a implantação de mais de 70 novos alimentadores. Segundo Ortiz, o objetivo é consolidar uma matriz de distribuição tecnológica, automatizada e de alta confiabilidade.

— Para a nossa distribuidora, atender 2 milhões de clientes com excelência é motivo de enorme orgulho. Provamos nosso compromisso ao transformar dificuldades em conquistas e ao entregar o melhor resultado regulatório da história. Isso é motivo de orgulho para cada colaborador que trabalha aqui. Garantir que cada morador e empresário gaúcho tenha acesso a uma energia de qualidade é a forma como a CEEE Equatorial impulsiona oportunidades e contribui para o desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul — reforça Ortiz

Compromisso com o cliente

Focada em gerar impacto social em todos os municípios onde atua, a CEEE Equatorial registrou um crescimento de 105% no volume de famílias beneficiadas pela Tarifa Social entre 2021 e 2025, passando de 117 mil para 221 mil lares.

Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente, Alessandro da Silva Trindade, esse avanço é resultado da reestruturação do Programa de Eficiência Energética por meio do projeto E+ Comunidade, iniciativa que, no ano de 2025, representou R$ 92 milhões em descontos nas contas de energia da população em situação de vulnerabilidade econômica.

— Esse resultado foi possível graças às ações realizadas nas comunidades de todos os municípios da nossa área de concessão, divulgadas semanalmente em nossas redes sociais. É uma demonstração de que compreendemos a energia não apenas como um serviço, mas como um direito capaz de promover dignidade e aliviar o orçamento das famílias — afirma o gerente.

Buscando refletir essa evolução técnica diretamente no atendimento ao consumidor, a CEEE Equatorial executa um plano de modernização. Como parte dessa estratégia, o Centro de Operações Integradas (COI) foi totalmente renovado e funciona 24 horas por dia, com tecnologia voltada para garantir respostas mais rápidas e suporte contínuo nos momentos de maior necessidade.