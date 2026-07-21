Abertura gratuita e zero anuidade: conheça o cartão para jovens de até 16 anos

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Conta digital do Banrisul busca aproximar crianças e adolescentes do universo financeiro. Banrisul / Divulgação

Realizar uma transferência via Pix em segundos ou aproximar o cartão para fazer um pagamento virou rotina para o consumidor brasileiro. As novas tecnologias tornaram as transações financeiras mais rápidas e simples.

Mas esse fácil acesso também traz um alerta para os pais: como mostrar o valor do dinheiro quando ele se tornou quase invisível?

A educação financeira ainda é pouco discutida nas famílias e nas escolas. Segundo pesquisa divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em 2025, entre os entrevistados, a maioria admitiu não entender de educação financeira.

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Incentivar esse tema ainda na infância é uma forma de criar adultos mais conscientes, capazes de planejar gastos, evitar dívidas e construir uma relação saudável com o dinheiro ao longo da vida.

Desenvolvida para crianças e adolescentes de até 16 anos, a Banriway, conta digital do Banrisul, foi criada com o objetivo de incentivar a educação financeira desde cedo, combinando autonomia e acompanhamento dos responsáveis em tempo real.

Abertura grátis

A Banriway não cobra tarifa mensal nem qualquer custo de abertura ou manutenção. É uma conta digital totalmente gratuita, pensada para que a família não precise se preocupar com taxas enquanto o filho aprende a lidar com o dinheiro.

Sem mensalidades ou tarifas ocultas, todo o dinheiro depositado permanece disponível para o uso e o aprendizado da criança ou do adolescente, reforçando que o objetivo da conta não é gerar receita sobre pequenas movimentações, mas sim oferecer uma ferramenta acessível e transparente para dar os primeiros passos no universo financeiro.

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Educação financeira

A proposta central da conta é formar hábitos financeiros conscientes em crianças e jovens de 0 a 16 anos, unindo autonomia para os filhos com produtos e recursos voltados especificamente ao aprendizado sobre dinheiro.

Em vez de esperar a fase adulta para o primeiro contato com um banco, a Banriway antecipa esse aprendizado, transformando o dia a dia — comprar um lanche, guardar uma mesada, planejar uma compra maior — em oportunidades concretas de entender como o dinheiro funciona.

Controle parental

A Banriway é uma conta digital voltada a crianças e jovens de até 16 anos. Para abrir a conta, o pai ou a mãe deve ser correntista do Banrisul e realizar a solicitação.

No caso de clientes entre oito e 16 anos, o processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo. Para crianças de zero a sete anos, a abertura deve ser feita exclusivamente em uma agência do Banrisul.

Autonomia para os filhos

Mesmo com o controle parental, a Banriway oferece autonomia para os filhos. As crianças e adolescentes podem fazer Pix e compras à vista no Banricompras, recarregar celular, acompanhar saldo e movimentações e ainda contam com rendimento automático do dinheiro guardado — tudo isso com um cartão de débito personalizado.