Por que as cooperativas de crédito seguem em expansão?

Dr. Paulo Ricardo Fuhr, presidente da Unicred Premium Capital. Unicred / Divulgação

As cooperativas desempenham um papel cada vez mais relevante no sistema financeiro brasileiro ao conciliar crescimento econômico, participação democrática e desenvolvimento regional. No Rio Grande do Sul, o setor alcançou um recorde em 2025, com faturamento superior a R$ 100 bilhões.

Nesse cenário, a Unicred Premium e Ponto Capital uniram forças para ampliar a atuação no pais, expandindo sua presença para o Nordeste. Segundo a instituição financeira, a incorporação permitiu levar o modelo cooperativista de relacionamento a novos mercados.

O cooperativismo estimula valores como colaboração, responsabilidade compartilhada e crescimento sustentável, gerando benefícios que vão além do âmbito financeiro. Ao reinvestir recursos e incentivar o planejamento financeiro, contribui para a geração de oportunidades, o fortalecimento dos negócios e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades.

Para a instituição, a incorporação representa um passo importante para fortalecer a atuação, ampliar os benefícios aos cooperados e consolidar um modelo de negócios baseado na cooperação, na proximidade e na geração de valor coletivo.

Segundo o presidente da Unicred Premium Capital, Dr. Paulo Ricardo Fuhr, os ganhos da incorporação são percebidos em diferentes frentes.

— Temos ganho de escala, maior eficiência operacional, fortalecimento patrimonial e capacidade de investir ainda mais em tecnologia, pessoas e novos produtos. Também ampliamos nossa presença geográfica, fortalecemos nossa marca e criamos melhores condições para entregar uma experiência cada vez mais completa aos cooperados. É um crescimento sustentável que beneficia todos.

Confira respostas sobre as principais dúvidas sobre o tema.

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O que diferencia o cooperativismo no sistema financeiro?

A principal diferença é que, em uma cooperativa de crédito, o cliente também é dono da instituição. Isso muda completamente a lógica do relacionamento. Os resultados gerados retornam aos próprios cooperados, e todas as decisões são tomadas com foco na sustentabilidade do negócio e no desenvolvimento dos associados e das comunidades onde a cooperativa atua.

— O cooperativismo combina solidez financeira com propósito. Crescemos quando nossos cooperados crescem — reforça Fuhr.

Por que escolher a Unicred?

Fazer parte da Unicred Premium Capital significa unir os benefícios do cooperativismo à excelência em soluções financeiras. A cooperativa oferece atendimento próximo e consultivo, compreensão aprofundada das necessidades dos cooperados e um portfólio de produtos desenvolvido para atender diferentes momentos da vida pessoal e profissional.

Mais do que uma instituição financeira, a Unicred busca construir relacionamentos duradouros baseados na confiança e na geração de valor.

Entre os diferenciais estão:

Participação nos resultados da cooperativa

Atendimento personalizado

Soluções financeiras completas

Governança baseada na participação dos cooperados

Compromisso com o desenvolvimento regional

Por que optar por cooperativas de crédito?

Segundo o presidente da Unicred Premium Capital, quem se associa a uma cooperativa busca mais do que produtos financeiros. Procura relacionamento, confiança e uma assessoria especializada capaz de compreender seus objetivos pessoais e empresariais.

Na Unicred, o cooperado encontra taxas competitivas, uma plataforma completa de investimentos, crédito, seguros e planejamento patrimonial, além de atendimento personalizado.

— Existe ainda um diferencial importante: os resultados permanecem dentro da cooperativa e retornam aos cooperados, fortalecendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento coletivo — ressalta.

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Soluções tecnológicas

A ZIIN, plataforma de investimentos da Unicred, é um exemplo da estratégia de inovação da cooperativa. Pioneira no sistema cooperativista, a ferramenta reúne investimentos, crédito, seguros, previdência e consórcios em um único ambiente digital.