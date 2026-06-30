Por que as cooperativas de crédito seguem em expansão?

As cooperativas desempenham um papel cada vez mais relevante no sistema financeiro brasileiro ao conciliar crescimento econômico, participação democrática e desenvolvimento regional. No Rio Grande do Sul, o setor alcançou um recorde em 2025, com faturamento superior a R$ 100 bilhões.
Nesse cenário, a Unicred Premium e Ponto Capital uniram forças para ampliar a atuação no pais, expandindo sua presença para o Nordeste. Segundo a instituição financeira, a incorporação permitiu levar o modelo cooperativista de relacionamento a novos mercados.
O cooperativismo estimula valores como colaboração, responsabilidade compartilhada e crescimento sustentável, gerando benefícios que vão além do âmbito financeiro. Ao reinvestir recursos e incentivar o planejamento financeiro, contribui para a geração de oportunidades, o fortalecimento dos negócios e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades.
Para a instituição, a incorporação representa um passo importante para fortalecer a atuação, ampliar os benefícios aos cooperados e consolidar um modelo de negócios baseado na cooperação, na proximidade e na geração de valor coletivo.
Segundo o presidente da Unicred Premium Capital, Dr. Paulo Ricardo Fuhr, os ganhos da incorporação são percebidos em diferentes frentes.
— Temos ganho de escala, maior eficiência operacional, fortalecimento patrimonial e capacidade de investir ainda mais em tecnologia, pessoas e novos produtos. Também ampliamos nossa presença geográfica, fortalecemos nossa marca e criamos melhores condições para entregar uma experiência cada vez mais completa aos cooperados. É um crescimento sustentável que beneficia todos.
Confira respostas sobre as principais dúvidas sobre o tema.
O que diferencia o cooperativismo no sistema financeiro?
A principal diferença é que, em uma cooperativa de crédito, o cliente também é dono da instituição. Isso muda completamente a lógica do relacionamento. Os resultados gerados retornam aos próprios cooperados, e todas as decisões são tomadas com foco na sustentabilidade do negócio e no desenvolvimento dos associados e das comunidades onde a cooperativa atua.
— O cooperativismo combina solidez financeira com propósito. Crescemos quando nossos cooperados crescem — reforça Fuhr.
Por que escolher a Unicred?
Fazer parte da Unicred Premium Capital significa unir os benefícios do cooperativismo à excelência em soluções financeiras. A cooperativa oferece atendimento próximo e consultivo, compreensão aprofundada das necessidades dos cooperados e um portfólio de produtos desenvolvido para atender diferentes momentos da vida pessoal e profissional.
Mais do que uma instituição financeira, a Unicred busca construir relacionamentos duradouros baseados na confiança e na geração de valor.
Entre os diferenciais estão:
- Participação nos resultados da cooperativa
- Atendimento personalizado
- Soluções financeiras completas
- Governança baseada na participação dos cooperados
- Compromisso com o desenvolvimento regional
Por que optar por cooperativas de crédito?
Segundo o presidente da Unicred Premium Capital, quem se associa a uma cooperativa busca mais do que produtos financeiros. Procura relacionamento, confiança e uma assessoria especializada capaz de compreender seus objetivos pessoais e empresariais.
Na Unicred, o cooperado encontra taxas competitivas, uma plataforma completa de investimentos, crédito, seguros e planejamento patrimonial, além de atendimento personalizado.
— Existe ainda um diferencial importante: os resultados permanecem dentro da cooperativa e retornam aos cooperados, fortalecendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento coletivo — ressalta.
Soluções tecnológicas
A ZIIN, plataforma de investimentos da Unicred, é um exemplo da estratégia de inovação da cooperativa. Pioneira no sistema cooperativista, a ferramenta reúne investimentos, crédito, seguros, previdência e consórcios em um único ambiente digital.
— A tecnologia aproxima, mas o relacionamento continua sendo construído por pessoas. Na Unicred, utilizamos ferramentas digitais para tornar a experiência mais simples e eficiente, sem abrir mão do que é essencial: conhecer o cooperado pelo nome, entender seus objetivos e construir soluções sob medida. Esse equilíbrio entre inovação e relacionamento é um dos nossos maiores diferenciais — conclui Fuhr.