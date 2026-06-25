Corsan acelera adaptação às mudanças climáticas

Ler resumo

Corsan redesenha operações e investe em resiliência hídrica. Corsan / Divulgação

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou o pior desastre climático de sua história. A maior enchente já registrada no Estado atingiu, de acordo com a Defesa Civil do Estado, 478 dos 497 municípios gaúchos, transformando radicalmente a vida de milhares de pessoas e expondo fragilidades estruturais em setores essenciais — entre eles, o saneamento básico.

O impacto sobre o abastecimento de água foi imediato e de proporções inéditas. No pico da crise, cerca de 906 mil residências ficaram sem fornecimento do serviço, com efeitos diretos em 475 municípios, dos quais 236 deles estavam em estado de emergência na área de atuação da Corsan.

Em poucas horas, unidades de captação, redes de distribuição e sistemas operacionais foram submersos, comprometendo infraestruturas fundamentais para a população.

Leia Mais O futuro do RS depende da gestão eficiente da água

Diante do colapso, a Corsan mobilizou equipes, equipamentos e soluções emergenciais para restabelecer o serviço em larga escala. A atuação ágil da companhia no cenário de caos logístico revelou uma capacidade de resposta que, até então, nunca havia sido testada. A experiência, dura e sem precedentes, acabou por redefinir a estratégia operacional da empresa frente aos riscos climáticos.

A enchente também funcionou como um catalisador para ações mais amplas. Tanto o setor público quanto o privado passaram a articular iniciativas voltadas à retomada econômica, à segurança e à saúde da população gaúcha.

Novos aprendizados

Superada a fase crítica pós-enchentes, a Corsan transformou o aprendizado de um cenário extremo em ação estruturada no setor de saneamento. O desastre climático não apenas expôs vulnerabilidades históricas da infraestrutura hídrica do Estado, mas acelerou um redesenho estratégico e operacional profundo na companhia.

A gestão de riscos climáticos foi incorporada de forma definitiva ao núcleo do planejamento do saneamento. O resultado concreto desse processo foi a construção de um modelo operacional baseado em três pilares: prevenção, redundância e capacidade de resposta a diferentes cenários hidrológicos.

Leia Mais Estudo indica que mais de meio milhão de pessoas vivem em áreas de risco nas cidades mais afetadas pela enchente no RS

Com isso, o sistema foi remodelado para funcionar com precisão, independentemente da situação, ou seja, tanto em períodos de escassez hídrica (como períodos de secas e estiagem) quanto diante do excesso de água (como na enchente).

Ações concretas

Em resposta à tragédia, a Corsan elaborou e protocolou junto à agência reguladora um Plano de Resiliência Hídrica de R$ 1,88 bilhão, considerado um dos mais abrangentes do país no campo da adaptação climática para o setor de saneamento.

O documento prevê intervenções em 55 municípios e inclui a realocação de 91 unidades operacionais para áreas fora de risco de inundação, a perfuração de poços profundos como fontes alternativas de abastecimento, e a ampliação da capacidade de reservação com interligação entre sistemas.

As medidas foram elaboradas para aumentar a flexibilidade operacional em momentos de crise. Para a primeira etapa, estão previstos R$ 350 milhões em investimentos.

As ações incluem: modernização de estruturas vulneráveis, duplicação e reforço de captações, adequação de Estações de Tratamento de Água (ETAs) e de Esgoto (ETEs) para operação em cenários adversos e a criação de estoques estratégicos de equipamentos, como geradores, bombas e embarcações, assegurando resposta rápida em emergências.

O uso de tecnologia ganha protagonismo crescente nesse processo: monitoramento em tempo real, gestão integrada das operações e maior capacidade de antecipação de eventos críticos passam a compor a rotina operacional da companhia. Sensores, dados e automação deixam de ser diferenciais e tornam-se pilares da resposta a emergências.

Ao integrar engenharia, tecnologia e logística em uma abordagem estruturada, a Corsan avança na consolidação de um sistema mais resiliente e, consequentemente, mais preparado para enfrentar uma realidade em que as mudanças climáticas já não são cenário futuro, mas desafio presente.