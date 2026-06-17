Contabilidade online ganha espaço entre pequenas e médias empresas

CEO da Contajá, João Henrique Silva Costa, celebra os 10 anos da empresa de contabilidade. Contajá / Divulgação

Há dez anos, abrir uma empresa no Brasil significava enfrentar filas, papelada e uma contabilidade mais burocrática. Hoje, com um mundo cada vez mais acelerado e conectado, empreendedores buscam agilidade e automatização para tocar os negócios.

A contabilidade foi um dos setores que precisou acompanhar esse ritmo. Além de lidarem com as inovações da inteligência artificial e com a reforma tributária, os profissionais da contabilidade de hoje também estão lidando com empreendedores que desejam gerenciar seus negócios com apenas um clique.

Foi nesse cenário que a Contajá surgiu, apostando em um modelo 100% online para descomplicar a relação entre o empreendedor e a contabilidade. Completando uma década no mercado neste dia 17 de junho, e mais de 20 mil clientes ativos em todo o país, a empresa consolida sua presença no Rio Grande do Sul, com um endereço fiscal em Porto Alegre.

Em entrevista, o CEO e cofundador da Contajá, João Henrique Silva Costa, faz um balanço dessa primeira década e detalha o que espera para o futuro da empresa.

Como foi começar uma contabilidade 100% online em 2016, num cenário em que o digital ainda era novidade no setor contábil?

São 10 anos de construção voltados para melhorar a vida das micro e pequenas empresas no Brasil. Em 2016, quando enxergamos a oportunidade, para nós era claro que precisávamos começar a combinar tecnologia de ponta com contabilidade.

O que nós imaginávamos era que ambas não podiam andar separadas; precisavam andar juntas para que o micro e pequeno empresário tivesse acesso a serviços e produtos contábeis cada vez melhores e com custo menor. Então, é esse empreendedor que nos motivou lá atrás e continua nos motivando na construção desta década da Contajá.

Acreditamos que eles podem ter um serviço contábil de ponta, com os melhores recursos disponíveis, a um custo muito menor do que pagavam anteriormente. Então, é isso que nos move e é por isso que, lá em 2016, nós começamos, mesmo em um mercado que, naquela época, ainda tinha pouca digitalização, pouca abrangência nacional e poucas melhorias para as PMEs.

Nós fazemos parte dessa construção, dessa mudança completa de mercado, porque enxergamos a oportunidade lá atrás e trabalhamos de maneira árdua durante os últimos dez anos para tornar isso uma realidade.

Como a aproximação com o mercado gaúcho moldou a operação da Contajá no Estado? De que forma o perfil do empreendedor do Sul se destaca na base de mais de 20 mil clientes da empresa?

A aproximação com o mercado gaúcho acontece de modo muito natural. O empreendedor no Rio Grande do Sul começa a enxergar o valor que a nossa solução entrega ao mercado e passa a utilizá-la de forma significativa. Já era um público que consumia muito a Contajá.

O micro e pequeno empreendedor gaúcho concentra hoje atividades contábeis, regulatórias e fiscais dentro da nossa solução, substituindo o que antes era realizado por meio da contabilidade tradicional. Existe uma afinidade porque o empreendedor gaúcho também busca mais economia e soluções contábeis melhores, que façam parte do dia a dia, agreguem valor à empresa e não sejam meramente cálculos de tributos ao fim do dia.

Contajá mantém endereço fiscal em Porto Alegre. Contajá / Divulgação

A contabilidade também se relaciona muito com os órgãos públicos para cumprir as obrigações acessórias e manter as empresas regulares. E o ambiente gaúcho sempre se mostrou para a Contajá como um ambiente moderno para essa interação. Por isso, também optamos por ter um endereço fiscal em Porto Alegre, o que traz outro benefício: uma aproximação ainda maior com o povo gaúcho.

Hoje, o empreendedor que não tem um endereço comercial não precisa abrir a empresa em seu imóvel residencial, o que pode trazer algumas complicações. Ele pode escolher um endereço fiscal da Contajá em Porto Alegre. Essa foi outra iniciativa que trouxe mais sinergia com o público gaúcho e que se destaca ao longo da nossa jornada.

Isso faz com que o povo gaúcho tenha uma aproximação muito grande com a companhia, que acabou se tornando, ao longo do tempo, uma companhia gaúcha de coração, por causa dessa unidade que temos em Porto Alegre e da proximidade que construímos com o empreendedor gaúcho ao longo dos anos.

Hoje se fala muito em Inteligência Artificial e automação na contabilidade. Como a Contajá utiliza essas tecnologias para agilizar a rotina do cliente sem perder o suporte humano e o atendimento personalizado?

A automação, especificamente, sempre fez parte do nosso vocabulário desde 2016. Quando enxergamos que tecnologia e contabilidade precisavam andar juntas para beneficiar o micro e pequeno empresário brasileiro, a automação surgiu como uma das respostas tecnológicas para resolver esse problema.

Existem diversas automações hoje que entregam muita agilidade e, consequentemente, mais qualidade e um preço menor para micro e pequenas empresas. São automações que envolvem desde a entrega de impostos e apurações até demonstrativos contábeis. Mais recentemente, a inteligência artificial vem sendo cada vez mais inserida em nossas tecnologias e melhorando a vida dos nossos clientes.

A inteligência artificial não precisa vir necessariamente para tirar o contato humano do cliente que deseja esse contato. Isso continua existindo, e sabemos da importância desse atendimento, desse contador a um WhatsApp de distância do cliente. Isso é muito positivo e está incluso em todos os planos da companhia.

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A inteligência artificial vem para somar, melhorar a qualidade desse suporte humano e trazer novas funcionalidades para dentro da plataforma. Hoje existem diversas funcionalidades que o cliente consegue utilizar dentro da plataforma e que estão ligadas à inteligência artificial.

Nas informações de rendimento, por exemplo, o cliente interage com recursos de inteligência artificial dentro da nossa plataforma, além de poder ser atendido pelo Contagênio, uma inteligência artificial que resolve muitos problemas de forma instantânea. Isso não impede, de forma alguma — pelo contrário —, que o atendimento humanizado tenha mais tempo e profundidade para funcionar muito bem para os clientes que desejam utilizá-lo.

Com as discussões sobre a Reforma Tributária, o cenário fiscal gera muitas dúvidas. Quais são os principais cuidados que os empresários do Simples Nacional e do Lucro Presumido devem ter hoje para evitar surpresas?

Estamos vivendo uma mudança de grandes proporções na vida das empresas. Para evitar surpresas, o que o micro e pequeno empresário precisa fazer hoje é se antecipar e não deixar para entender o que está acontecendo na última hora. Para isso, ele precisa contar com o apoio de uma contabilidade capaz de mostrar os cenários e ajudá-lo na tomada de decisão sobre como se adaptar a todas essas mudanças.

O que não pode ser feito de forma alguma é ignorar o que está acontecendo e deixar para se preocupar apenas quando tudo já estiver em vigor, afetando de maneira relevante a vida da empresa.

É por isso que a Contajá se antecipa e hoje consegue oferecer aos seus clientes simulações, conteúdos sobre reforma tributária e apoio em eventuais tomadas de decisão.

Muita gente que quer abrir uma empresa ou se formalizar como profissional liberal ainda trava por medo da burocracia. O que mudou nesse processo nos últimos anos e como o digital facilita esse início?

Abrir uma empresa ou formalizar um negócio hoje é muito mais simples do que era no passado, muito em função das tecnologias que desenvolvemos e entregamos ao mercado.

Imagine não gastar nada para abrir uma empresa, ter o negócio aberto em a partir de 24 horas em algumas localidades do Brasil, contar com uma estrutura muito simplificada e ter um custo mensal com contabilidade até 90% inferior ao que existia no passado.

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Esse é o cenário para o qual desenvolvemos soluções tecnológicas e que conseguimos entregar ao empreendedor. Isso facilita muito a formalização, a abertura de empresas e, consequentemente, a oportunidade de tirar do papel o sonho de empreender.

Olhando para os próximos 10 anos, como você enxerga o futuro da contabilidade e quais são os próximos passos da Contajá para continuar crescendo?

O que enxergamos para os próximos dez anos é um número cada vez maior de empreendedores utilizando os benefícios da contabilidade online. Haverá cada vez mais clareza de que não vale a pena abrir mão da economia de custos, da agilidade e da precisão que esse modelo traz para a vida do micro e pequeno empreendedor.

O que imaginamos é que, em qualquer lugar do Brasil, quando alguém pensar em abrir uma empresa ou empreender, entenda que estar dentro das soluções da Contajá se torna um diferencial competitivo já no nascimento da empresa.