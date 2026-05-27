Saúde mental vira diferencial de retenção de talentos no mercado de trabalho

Governança pra Quem Decide / Reprodução

A saúde mental se tornou uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil, de acordo com dados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para reverter esse cenário, organizações têm buscado transformar o bem-estar em pilar estratégico para a sustentabilidade do negócio. Com isso, o cuidado com o colaborador deixa de ser apenas um compromisso ético para se tornar um diferencial competitivo.

A urgência do tema ganhou novos contornos com a atualização da Norma Regulamentadora 1. Desde maio, a NR-1 passou a incluir formalmente os riscos psicossociais — como estresse, sobrecarga e assédio — em suas diretrizes de segurança e saúde do trabalho.

O impacto dessas mudanças foi o tema central do novo episódio do videocast “Governança pra Quem Decide”. Conduzido pelo jornalista Rodrigo Lopes, o debate integra o projeto Pra Cima, Rio Grande. A produção é de RBS Conteúdo para Marcas, em cocriação com Corsan/Aegea, Marcopolo e Be8.

Embora a atualização da NR-1 seja uma novidade, não é de hoje que as empresas se preocupam com a saúde mental dos seus colaboradores, como explica Bruno Jatene, CFO e diretor de Relações com Investidores da Regional Sul da Aegea.

O executivo avalia que muitas empresas ainda estão entendendo como a normativa vai ser aplicada no seu dia a dia.

— O que observamos é que existe um componente regulamentar, mas também um componente moral. As empresas começam a notar que não se trata apenas de gerir riscos por obrigação; o interesse real é ter um ambiente propício para que as pessoas desempenhem suas funções com tranquilidade. A pressão sempre existirá, mas deve ser uma pressão que faça sentido e tenha propósito — diz.

Na prática

Pensando no dia a dia das organizações, Jatene avalia que as empresas apresentam diferentes graus de maturidade na gestão da saúde mental. Enquanto algumas já possuem estruturas sólidas (como canais de ética, programas de acolhimento e ferramentas de apoio financeiro), outras ainda negligenciam o tema ou agem apenas para cumprir exigências legais.

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No entanto, ele pondera que o impacto econômico é mensurável: a falta de um ambiente de trabalho saudável resulta em uma perda nítida de produtividade.

— A liderança representa o ambiente. Se ele é saudável, pode ter certeza que isso é reflexo de como a empresa lida com esses assuntos e de como o líder, efetivamente, está lidando com eles — diz.

A negligência com esses pontos compromete a produtividade e gera impactos econômicos negativos. O executivo avalia que o investimento em ações psicossociais será, cada vez mais, determinante para a retenção de talentos.

Segundo Bruno, a questão da saúde mental ainda é um tabu tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Ele aponta que as pessoas enfrentam barreiras internas para proteger a própria empregabilidade, e defende que o ambiente corporativo precisa ser acolhedor para que a busca por apoio psicológico não resulte em punições.

— A situação ainda não está normalizada, mas as novas gerações vêm perdendo esse medo de falar de si. Elas têm uma visão diferente do mundo: menos materialista e mais focada no aproveitamento da vida. Isso faz com que as pessoas estejam mais interessadas no cuidado mental. Acho que, com os ambientes construídos hoje nas empresas, está ficando mais fácil acessar ajuda — pondera.

Pra Cima, Rio Grande

O movimento "Pra Cima, Rio Grande", liderado pelo Grupo RBS, atua como uma plataforma permanente de diálogo que discute sobre o futuro do Estado em um momento de reconstrução.

O projeto concentra seus esforços em cinco trilhas estratégicas: Cidades e Soluções, Educação, Consumo, Empreendedorismo e Governança, visando soluções de longo prazo para os gaúchos.