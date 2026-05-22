Mulheres mantêm o legado no agro e investem na pecuária em Uruguaiana

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Após perder pai e irmão, Mariana e as outras mulheres da família seguiram o legado no agro. Press em Campo / Divulgação

Produtores rurais constroem legados tão profundos que se misturam ao próprio desenvolvimento das cidades no Rio Grande do Sul. São histórias de trabalho, resistência e amor à terra que atravessam gerações e ajudam a moldar a identidade do Estado.

No último episódio da Websérie Grandes Produtores, uma parceria do Grupo RBS com a Mitsubishi Motors, a produção foi até Uruguaiana, na Fronteira Oeste gaúcha, para revelar uma dessas histórias.

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A cidade, conhecida por sua tradição pecuária e pela força do agronegócio regional, abriga uma propriedade que chama atenção não apenas pela produção, mas também por quem a comanda: mulheres que transformaram herança em um empreendimento sustentável e duradouro.

Depois da perda precoce do pai e do irmão, a médica veterinária Mariana Franco Tellechea, em conjunto com outras cinco mulheres da família, decidiu tocar os negócios e honrar o legado que já havia sido construído pelo pai e pelos avôs. Hoje, Mariana administra as propriedades ao lado da filha e do genro, tendo o cavalo crioulo como principal fonte de renda.

— Também trabalhamos com gado Angus (raça pura 100% europeia) e Brangus (raça sintética com 5/8 de Angus e 3/8 de Zebuíno). Eu já fui presidente da Associação Brasileira de Angus, sendo a primeira mulher a exercer esse cargo. Foi uma honra muito grande receber esse convite, porque meu pai foi o primeiro presidente e sócio-fundador. Foi uma experiência extremamente gratificante e enriquecedora — explica Mariana.

Mão na roda

A produtora rural acredita que a caminhonete da Mitsubishi Motors ocupa um espaço que vai além do transporte no agronegócio. Robusta e versátil, ela é, ao mesmo tempo, veículo de trabalho e de passeio, uma combinação que poucos outros modelos conseguem oferecer com a mesma eficiência.

Caminhonete da Mitsubishi se tornou essencial para os negócios no campo. Press em Campo / Divulgação

— Acho a caminhonete fundamental no nosso negócio. Além de ser importante na estrada, é uma ferramenta de trabalho, pois carrega itens de um potreiro para o outro: ração, sal e material para conserto de cercas. O carro tem mil e uma utilidades. É um veículo versátil, completo e, como diz o gaúcho, uma "mão na roda". É uma parceira no dia a dia — diz a produtora rural.

A escolha de um veículo robusto, com motorização de alto desempenho, se tornou uma necessidade estratégica para a produtora rural. Além do ganho em segurança, a tecnologia atual de caminhonetes como a Mitsubishi Triton entrega maior torque e eficiência no consumo de combustível, transformando o veículo em uma ferramenta multifuncional.

— Um motor potente traz segurança em ultrapassagens e manobras. Hoje em dia, além de maior torque, temos motores mais econômicos. Mas o principal é a segurança e o conforto. Isso evoluiu muito — complementa.

Força de família

A trajetória da família Tellechea em Uruguaiana é uma narrativa de resistência que redefine o conceito de "fibra" no agronegócio gaúcho. Ao assumir o protagonismo da Estância Paineiras, a produtora Mariana Tellechea estabelece uma liderança moderna, capaz de superar os desafios do campo.

O exemplo de Mariana e sua família reflete uma resiliência enfrentada diariamente por tantos produtores e produtoras rurais. São essas pessoas que movem o agronegócio e toda a cadeia produtiva no Rio Grande do Sul.