Empresa gaúcha alcança três metas ESG e amplia liderança feminina

Formatura da última edição do Jornada Delas, programa de aceleração de carreiras femininas da Randoncorp. Alex Battistel

Estabelecer compromissos e avançar na agenda ESG (Ambiental, Social e Governança), tem sido um dos principais balizadores das ações estratégicas de organizações em todo o mundo. Entre os objetivos públicos divulgados desde 2021 pela Randoncorp – multinacional de Caxias do Sul que desenvolve soluções para o transporte –, a companhia conseguiu atingir os três compromissos com prazo até 2025.

No ano passado, a empresa, juntamente com sua subsidiária Frasle Mobility, conseguiu zerar a disposição de resíduos em aterro industrial, reutilizar 100% do efluente tratado das operações fabris e duplicar o número de mulheres em cargos de liderança, saltando de 11% para 22% do total. As informações completas foram divulgadas nesta quinta-feira (28) nos relatórios de sustentabilidade das empresas.

Tirar as ideias do papel e colocar em prática ações para construir um mundo mais justo e sustentável vem guiando os negócios da Randoncorp. A divulgação, desde 2021, dos compromissos públicos da companhia é uma forma de mostrar ao mercado e à sociedade a seriedade que a agenda ESG tem dentro da organização.

Marcos Baptistucci, Chief People and Culture Officer (CPCO) da Randoncorp e coordenador do Comitê ESG, destaca que a trajetória de amadurecimento na agenda ESG é consistente, marcada por projetos relevantes nos últimos anos.

— O que permite essa evolução constante é a estrutura de governança sobre o tema, construída para garantir que essa temática oriente ações em todas as áreas da companhia, valorizando a transversalidade e a interdisciplinaridade — destaca Baptistucci.

Investir para crescer

O atingimento dos compromissos é resultado de diversos investimentos realizados em 2025, que somaram R$ 38,6 milhões. Entre as mudanças, destacam-se a modernização de Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) nos complexos fabris de cidades como Caxias do Sul, Joinville (SC) e Sorocaba (SP). Além disso, ao longo do ano, foi inaugurada uma nova subestação de energia da Fremax, unidade da Frasle Mobility em Joinville, que elimina a necessidade do uso de geradores de energia, deixando de lançar na atmosfera 2,4 mil toneladas de gás carbônico.

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As iniciativas de economia circular ganharam força na indústria com a consolidação do Ecoareia nas unidades de fundição. Pioneiro em Caxias do Sul, na Castertech, o projeto viabilizado por meio de parcerias com empresas especializadas, permanece como prioridade estratégica. Além disso, a companhia adota práticas circulares para a gestão de resíduos da fundição em operações recém-inauguradas, como a Castertech, unidades Mogi Guaçu e Schroeder. Já na operação da Frasle Mobility, site Fremax, toda a areia gerada é destinada ao projeto Aeropark, que reutiliza o material como base e sub-base asfáltica.

A Randoncorp também realizou investimentos em gestão de pessoas em 2025, lançando dois programas para capacitar lideranças para desafios econômicos cada vez mais complexos: o Potencialize.se e o Leading the Future.

A companhia duplicou o número de lideranças femininas no Brasil por meio de ações de engajamento, capacitação e gestão. O avanço foi impulsionado pelo programa Jornada Delas, que com mentorias e treinamentos, busca qualificar profissionais e evidenciar o impacto do protagonismo feminino na excelência dos negócios.

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Foco no global

A Randoncorp segue avançando na redução de emissões de gases de efeito estufa com investimentos estruturados, como a implantação da Caldeira Verde na unidade da Frasle Mobility em Caxias do Sul. Paralelamente, a companhia aportou mais de R$ 200 milhões em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para criar processos e produtos sustentáveis voltados à abertura de novos mercados.

O presidente e CEO da Randoncorp e presidente da Frasle Mobility, Daniel Randon, destacou que o objetivo para os próximos anos é seguir avançando nessa jornada, com determinação para executar todos os desafios traçados. O executivo adiantou também que a companhia irá repactuar sua Ambição ESG, estabelecendo novos progressos para estruturar uma nova etapa dessa agenda.