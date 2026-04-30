Turismo de eventos movimenta a Região das Hortênsias

Sicredi Pioneira apoia a cooperação no turismo. Sicredi Pioneira / Divulgação

Por Paola Schommer Benevenuto

Assessora de Turismo da Sicredi Pioneira

A Região das Hortênsias se destaca não apenas pelas paisagens e experiências de lazer, mas também pela força do turismo de eventos como estratégia de desenvolvimento regional. Feiras, congressos e festivais ao longo do ano aumentam o turismo e garantem um fluxo turístico equilibrado, reduzindo o impacto da sazonalidade nas cidades.

Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula reúnem estrutura, serviços qualificados, hotelaria diversificada e espaços preparados para receber eventos de diferentes formatos e portes. Essa combinação fortalece o posicionamento da região, destacando a sua competitividade, e ressalta o que tem a oferecer de melhor: experiências completas para participantes, organizadores e visitantes.

Leia Mais Região das Hortênsias: turismo que desenvolve comunidades

Ao falarmos de eventos, principalmente corporativos, destacamos uma peça importante, a atuação do Gramado, Canela e Região das Hortênsias Convention & Visitors Bureau, que trabalha de forma estratégica na promoção integrada do destino e na captação de eventos. É uma entidade que atua contribuindo diretamente para atrair programações que geram fluxo turístico, especialmente em períodos fora da alta temporada, fortalecendo o calendário regional ao longo do ano e garantindo dinamismo econômico constante para as cidades da Região das Hortênsias.

Apoio estratégico

A participação das comunidades nos eventos é expressiva. Nesse contexto, a Sicredi Pioneira desempenha um papel significativo ao apoiar e patrocinar essas iniciativas, valorizando-as como estratégicas para promover a mobilização de pessoas e fomentar o comércio, a gastronomia, a hotelaria e os serviços locais. O apoio constante a esse ecossistema fortalece o desenvolvimento econômico, valoriza as identidades locais e estimula a cooperação entre os diferentes atores do turismo.