Queda do dólar impulsiona viagens de compras na fronteira entre Brasil e Uruguai

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Ouro e Prata é uma das empresas de ônibus mais antigas do Brasil. Ouro e Prata / Divulgação

Com a recente queda do dólar frente ao real, fazer compras em cidades de fronteira voltou ao radar de quem busca economizar sem abrir mão de variedade e produtos importados.

Em cidades como Santana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), os free shops oferecem eletrônicos, bebidas, perfumes e cosméticos com valores mais atrativos, graças à isenção de impostos.

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Hoje, a legislação permite que cada viajante compre até US$ 500 no lado brasileiro e mais US$ 500 no lado uruguaio, totalizando US$ 1.000 em produtos com isenção, tornando a viagem ainda mais vantajosa financeiramente.

No Brasil, as compras podem, inclusive, ser parceladas em até 12 vezes – possibilidade que deixa a visita ainda mais financeiramente vantajosa.

Nesse cenário, serviços de transporte pensados especialmente para esse tipo de viagem ganham força. Um deles é o Bate e Volta de Compras da Ouro e Prata, que conecta Porto Alegre a Santana do Livramento com foco em conforto, praticidade e economia.

Descubra mais a respeito do Bate e Volta de Compras da Ouro e Prata:

O que é?

– A Ouro e Prata percebeu que cada vez mais pessoas queriam aproveitar as oportunidades das lojas francas de fronteira, mas buscavam uma maneira mais prática e segura de fazer esse trajeto. Foi assim que nasceu o serviço Bate e Volta de Compras, com o objetivo de facilitar a viagem até a cidade – conta o gerente comercial da Viação Ouro e Prata, Alberto Gallo.

A proposta é simples: levar o passageiro até Santana do Livramento com todo o conforto e a segurança da Ouro e Prata. No destino, ele pode fazer as compras com tranquilidade, aproveitando o passeio e as melhores promoções dos free shops.

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Além da experiência de viagem, o serviço também oferece uma vantagem econômica.

Os preços praticados nas lojas francas costumam ser mais competitivos do que os encontrados na capital gaúcha, especialmente em produtos importados. A possibilidade de utilizar a cota total de US$ 1.000 amplia o poder de compra e permite aproveitar promoções e lançamentos.

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Como funciona?

O serviço tem saídas diárias de Porto Alegre, às 23h, e retorno flexível às 12h30 ou às 15h30 do dia seguinte à partida. Os ônibus da Ouro e Prata chegam à Santana do Livramento às 6h da manhã.

– O Bate e Volta de Compras é uma experiência pensada para ser prática e tranquila do início ao fim. Os passageiros desembarcam na Praça Central, próxima ao Hotel Acrópolis, onde podem tomar café da manhã (opcional) com desconto especial. Depois, o itinerário é livre para visitar os free shops, respeitando os limites de cota estabelecidos pela legislação – explica o gerente comercial.

Quem desejar passar mais tempo na cidade de fronteira — seja para compras ou para aproveitar atrações como cassinos, gastronomia e vinícolas da região — pode contar com a flexibilidade do serviço. A Ouro e Prata disponibiliza até cinco horários diários de retorno à capital.

Conforto do início ao fim

Ouro e Prata oferece conforto e praticidade no Bate e Volta de Compras na fronteira. Ouro e Prata / Divulgação

A frota da Ouro e Prata oferece poltronas reclináveis, banheiro, ar-condicionado, tomadas USB e USB‑C, além de internet via satélite, que garante conexão ao longo de todo o trajeto. Os ônibus contam ainda com bagageiros amplos para acomodar as compras, sistema de monitoramento de segurança e são sanitizados, com tecnologia de renovação e purificação total do ar.

O deslocamento noturno permite que os passageiros cheguem ao destino descansados, prontos para aproveitar o dia. Além disso, fazer o trajeto de ônibus acaba com preocupações com combustível, estacionamento e retorno à capital. Na cidade, a empresa também dispõe de parceria com hotéis, disponibilizando uma sala exclusiva para guardar sacolas, trazendo mais comodidade e segurança durante as compras.

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Vantagens e descontos

Além da praticidade, o serviço também oferece vantagens financeiras. O Bate e Volta pode ser adquirido pelo site ouroeprata.com/batevolta ou pelo WhatsApp (51) 98059‑3076. Quem opta pelo atendimento via WhatsApp garante 50% de desconto na passagem de ida e volta. Já no site oficial, os clientes também têm acesso aos mais de 400 destinos operados pela empresa, ampliando as possibilidades de viagem.

O benefício se soma aos convênios que a viação possui com os principais free shops da cidade. Com isso, os visitantes têm acesso a descontos exclusivos:

10% off em não remarcados na Neutral

em não remarcados na 10% off em não remarcados (exceto eletrônicos) na Yury’s

em não remarcados (exceto eletrônicos) na 7% off na Barão