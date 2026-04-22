PayPal leva Pix ao check-out de pequenos e médios negócios

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77% das PMEs brasileiras já usam plataformas de pagamentos digitais. PayPal / Divulgação

Criado pelo Banco Central do Brasil em 2020, o Pix mudou de forma estrutural os hábitos de compra no país. Mais de 170 milhões de brasileiros já realizaram ao menos uma transação pelo sistema, que, apenas em janeiro deste ano, somou mais de 7 bilhões de operações e movimentou mais de R$ 3 trilhões, segundo dados oficiais.

O volume expressivo evidencia não apenas a ampla adoção, mas também a consolidação do Pix como instrumento recorrente nas transações financeiras do dia a dia. A ferramenta passou a influenciar diretamente a decisão de consumo, sobretudo em ambientes digitais, em que a rapidez e a conveniência são fatores determinantes.

Atento a esse cenário e à evolução do mercado brasileiro como um todo, o PayPal anunciou, em abril, a integração do Pix à sua plataforma voltada às pequenas e médias empresas (PMEs). A iniciativa faz parte do movimento da companhia de adaptar sua oferta no país, visando ampliar o suporte à digitalização e ao crescimento dos negócios nacionais.

Com a novidade, empresas que usam o PayPal Complete Payments (PPCP) passam a contar com o Pix como opção no checkout. A solução reúne, em uma única integração, pagamentos por cartão e outros meios, além de ferramentas de gestão, permitindo que os comerciantes diversifiquem as formas de recebimento sem necessidade de múltiplos sistemas.

De acordo com o general manager do PayPal Brasil, Brunno Saura, o Pix deixou de ser alternativa e passou a ocupar um papel central no cotidiano financeiro e, principalmente, na jornada de compra no comércio digital.

– Hoje, oferecer Pix não é um diferencial competitivo, mas um requisito para quem quer operar com eficiência no e-commerce. Nesse contexto, a integração à plataforma do PayPal para lojistas responde a uma demanda já existente do mercado. É uma evolução da nossa oferta no Brasil, que busca alinhar a infraestrutura global aos hábitos locais de pagamento e às necessidades operacionais das pequenas e médias empresas – explica.

Na prática

A nova oferta do PayPal para o mercado brasileiro se concentra exclusivamente no ambiente do lojista. Na prática, pequenas e médias empresas que utilizam a plataforma passam a aceitar Pix diretamente na etapa final da compra, sem que isso represente mudança de aplicativo ou da carteira digital do consumidor.

O movimento responde a um dos principais gargalos do comércio eletrônico: o abandono de carrinho. Quando o cliente não encontra seu meio de pagamento preferido, a tendência de desistência aumenta. Assim, a ausência do Pix no checkout pode representar uma barreira relevante, considerando o nível de adesão do sistema no país.

– Ao integrar o Pix ao PayPal Complete Payments (PPCP), o lojista incorpora essa opção de forma nativa, sem necessidade de múltiplas integrações. Em resumo, a proposta é simplificar a operação e ampliar as alternativas disponíveis ao consumidor, fator diretamente associado ao aumento das taxas de conversão – afirma o executivo.

Alinhado ao mercado

A iniciativa do PayPal também está alinhada às prioridades das pequenas e médias empresas na escolha de provedores. De acordo com o estudo Panorama PayPal: PMEs e o Comércio Digital no Brasil 2025, a segurança nas transações (49%) e a facilidade de uso (39%) lideram os critérios, seguidas por taxas consideradas justas (30%).

O levantamento mostra ainda que os pagamentos digitais já são parte central da operação: 77% das PMEs utilizam plataformas do tipo, e seis em cada dez consideram essas ferramentas essenciais para a empresa.

Ao longo de 15 anos de atuação no país, o PayPal vem ajustando seu modelo de negócio para acompanhar as transformações do mercado brasileiro. Nesse processo, a companhia ampliou sua atuação junto às pequenas e médias empresas, com o desenvolvimento de soluções voltadas a esse público.

Além disso, comerciantes que usam a plataforma passam a acessar uma base global de mais de 430 milhões de contas ativas, com presença em mais de 20 mercados e suporte a 25 moedas, o que visa reforçar o posicionamento da companhia como parceira da digitalização e do crescimento das PMEs.