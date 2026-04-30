“O jovem tem velocidade; os 40+, repertório”, diz Fabinho Vargas

Idealizadores do evento Fabinho Vargas (à esquerda), Fernando Puhlmann (centro) e Fábio Bernardi (à direita) Alina Souza / Divulgação

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil — hoje em 76 anos, segundo o IBGE —, cada vez mais pessoas chegam à maturidade dispostas a seguir produtivas e a conquistar novos espaços no mercado de trabalho. No entanto, junto com a longevidade, surge também um desafio ainda pouco discutido: o “preconceito silencioso” enfrentado por profissionais acima dos 40 anos.

É para dar visibilidade a essa realidade que nasceu o Summit Empreender 40+, idealizado por Fabinho Vargas ao lado dos sócios, Fernando Puhlmann e Fábio Bernardi, como um espaço de inclusão e valorização da experiência profissional.

Esta será a segunda edição do evento. Marcado para 13 de maio, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, o encontro reunirá histórias de reinserção profissional em diferentes setores e promoverá conexões entre pessoas que compartilham desafios semelhantes. Na primeira edição, a identificação em torno do tema aproximou palestrantes e público de forma espontânea.

— Plateia e palco viraram uma coisa só. Ficamos mais de uma hora naquela mistura. Quando eu vi, eu estava na plateia, o público estava no palco e todos estavam conversando. A gente descobriu que isso é um movimento — conta Vargas.

Segundo ele, esse movimento nasce da necessidade de encontrar pares em uma fase da vida marcada por mudanças profissionais. Para muitos, empreender depois dos 40 significa enfrentar inseguranças, recomeços e a sensação de isolamento, e o Summit surge justamente para acolher essa experiência.

— Ninguém está sozinho — afirma.

Com patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Summit Empreender 40+ pretende ampliar o debate sobre envelhecimento, longevidade e as novas dinâmicas do mercado de trabalho, reunindo profissionais que vivem essas transformações na prática. A proposta é transformar trajetórias individuais em repertório coletivo para inspirar novos caminhos.

— Ouvir sobre a vida real das outras pessoas é uma das coisas que a gente mais valoriza no Summit. Isso nos dá a possibilidade de ver alguém com 40, 50, 60 ou 70 anos dizendo: “eu fiz desse jeito e deu certo”. Ou então: “eu fiz, deu errado” — ressalta.

Como nasceu o Summit

Vargas, que construiu a carreira no grupo musical Tchê Guri, concluiu o ensino médio aos 36 anos e a graduação aos 40. Ao decidir empreender na maturidade e se deparar com o etarismo, percebeu que não estava sozinho. Havia muitas outras pessoas vivendo a mesma realidade, seja diante de uma transição profissional, da aposentadoria compulsória ou até da entrada tardia no mercado formal. A partir dessa percepção, nasceu em 2025 o Summit Empreender 40+, com a proposta de transformar experiências individuais em uma rede de apoio e inspiração para quem busca novos caminhos depois dos 40 anos.

Histórias que inspiram

Com o slogan “Quando a bagagem vira vantagem”, a programação do Summit reúne 15 palestras dedicadas a temas ligados ao empreendedorismo e à reinvenção profissional. Entre os convidados está a psicóloga e psicanalista Luciana Deretti, que compartilhará a própria trajetória no encontro.

Também participam o cofundador da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Flávio Costa, que falará sobre gestão de operações complexas, reestruturação de empresas e liderança de alta performance, e o empresário do show business Dody Sirena, outro nome confirmado na programação.

Economia prateada

O crescimento da longevidade no Brasil também vem redesenhando o mercado de trabalho. Para Fabinho Vargas, essa mudança torna cada vez mais evidente o valor da experiência como diferencial competitivo. Na avaliação dele, maturidade profissional pode representar uma vantagem importante na hora de empreender, inovar e gerar valor.

É nesse cenário que ganha força a chamada economia prateada, formada por pessoas que seguem economicamente ativas depois dos 60 anos e que vêm ampliando sua presença em diferentes setores. Para Vargas, reconhecer esse movimento é um dos objetivos do evento, que busca discutir novas possibilidades para profissionais em diferentes fases da vida.

Ao falar sobre o público do Summit, ele destaca que a proposta vai além da faixa etária e aposta justamente na troca entre gerações.

— O jovem tem a velocidade. O profissional 40+, o repertório. Se juntarmos, esse é o segredo do sucesso — completa.

Serviço