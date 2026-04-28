Mercado 24h expande presença em Porto Alegre e entra no iFood 

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As entregas via iFood acontecem até as 23h, depois desse horário, podem ser agendadas na plataforma. UFFA / Divulgação

A capital dos gaúchos ganhou, no último ano, uma nova rede de mercados.

A aposta do UFFA para conquistar os clientes baseia-se no modelo de operação 24 horas e oferece aos clientes preços competitivos, praticidade e facilidade para quem deseja fazer compras. De Cruz Alta, a rede já conta com duas lojas em Porto Alegre.

Com três anos e meio desde a abertura de sua primeira loja, o UFFA vive um momento de forte expansão, como destaca o diretor-executivo da rede, Rodolfo Martins.

Em 2025 a marca realizou a inauguração de oito novas unidades e ampliou sua presença em 12 cidades do Rio Grande do Sul.

— A percepção positiva do cliente sobre o nosso ambiente nos dá confiança para investir cada vez mais. Acreditamos que cada modelo de negócio, seja supermercado, atacarejo ou mercado de bairro, tem seu espaço. Queremos ser um lugar onde o cliente encontra pão quentinho a toda hora e a mesma variedade de um supermercado tradicional, mas com mais agilidade e em um espaço menor — diz Martins.

A busca por otimizar tarefas como a ida ao mercado faz com que os clientes procurem opções em aplicativos que entreguem os produtos na porta de casa.

Para ampliar sua presença e chegar em cada vez mais cliente em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas, o UFFA anunciou sua entrada no iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil.

A operação passou por fases de maturação e aprendizados de logística para entender como entregar uma boa experiência de compra para os clientes.

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— Queremos atender o cliente onde ele estiver. No momento, o serviço via plataforma funciona até às 23h, mas já temos planos para expandir esse horário conforme a demanda — afirma Martins.

Embora a operação esteja disponível em outras cidades, é em Porto Alegre que essa demanda é mais latente, como explica o controller e responsável pela operação do UFFA no iFood, Rodrigo Balbinot.

Hoje, em vez de ir ao mercado, os clientes pedem direto no celular, e o objetivo do UFFA é atender às demandas de compras em até 30 minutos.

— Nossa estratégia de preço na plataforma é a mesma da loja física; não adicionamos taxas extras ao valor dos produtos. Mantemos o preço competitivo para oferecer comodidade e conveniência, que é a essência do mercado de proximidade — explica Balbinot.

Enquanto as lojas físicas funcionam 24h por dia, as entregas via iFood acontecem entre 8h e 23h. Os clientes que acessarem o aplicativo durante a madrugada poderão apenas realizar o agendamento para o dia seguinte.

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Confira os diferenciais que têm impulsionado o crescimento do UFFA Mercado no Rio Grande do Sul:

1. Lojas físicas 24h

Unidade localizada na Av. Protásio Alves, 78 (Rio Branco). UFFA / Divulgação

Diferente dos mercados tradicionais que tem horário de abertura e fechamento, o grande diferencial da rede UFFA é seu funcionamento ininterrupto.

O mercado oferece aos consumidores um espaço de compras completo, onde a clientela encontra todos os itens necessários para as compras da semana ou do mês a qualquer hora do dia ou da noite.

A operação física 24h, ao elimina a barreira do horário comercial, garante praticidade absoluta para os gaúchos.

Além da disponibilidade integral, a experiência nas lojas é projetada para otimizar o tempo do cliente, sendo 50% mais ágil do que em supermercados tradicionais.

O UFFA foca um atendimento humanizado e prático, permitindo que o consumidor resolva suas necessidades de suprimento com rapidez, sem abrir mão de uma estrutura completa.

2. Preços competitivos

Unidade localizada na Av. Alberto Bins, 435 (Centro Histórico). UFFA / Divulgação

Com duas unidades em Porto Alegre — na rua Alberto Bins, 435, no Centro Histórico, e na avenida Protásio Alves, 78, no bairro Rio Branco —, o UFFA oferece preços competitivos em relação a outros mercados.

Quem escolhe fazer compras na rede encontra ofertas e valores alinhados à realidade do varejo local.

Essa percepção vai mudando à medida que os consumidores frequentam o espaço. Martins diz que, na segunda ou terceira visita, o cliente já consegue entender que o UFFA oferece os mesmos preços que outros mercados.

— Temos clientes que vão até duas vezes por dia. No início, alguns associam o mercado apenas a lanches rápidos, mas estamos trabalhando para mudar essa percepção. O cliente fica mais tranquilo sabendo que estamos disponíveis a qualquer momento, seja para comprar itens de limpeza ou para as compras do dia a dia — pontua.

3. Variedade de produtos

O mercado 24h conta com um portifólio completo de produtos. UFFA / Divulgação

O UFFA Mercado oferece uma grande variedade de produtos: de salgados quentinhos e itens de hortifruti a produtos de limpeza.

Com uma cartela completa de itens, o estabelecimento está preparado para atender aos clientes a qualquer hora do dia.

Entre os produtos mais procurados do UFFA, o pão francês, o famoso “cacetinho”, como é chamado pelos gaúchos, lidera os pedidos, segundo Martins.

Seja pela manhã, para acompanhar o café, ou de madrugada, quando bate aquela vontade inesperada, o diretor-executivo garante que os clientes sempre encontram pão fresquinho na padaria do mercado.

Para atender melhor os consumidores da Capital, Martins explica que estão realizando testes para entender o que os porto-alegrenses preferem, e principalmente, quais as marcas são mais interessantes para esse público.