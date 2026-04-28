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Mercado 24h expande presença em Porto Alegre e entra no iFood 

Com 25 lojas no estado, o UFFA Mercado oferece praticidade, agilidade e variedade de produtos  

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Pâmela Maidana

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