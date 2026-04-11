Fintech disponibiliza empréstimo pessoal sem burocracia e com rapidez

SuperSim está entre as líderes em aprovação de empréstimo do mercado. Adobe stok / Divulgação

O endividamento é uma realidade comum entre boa parte dos brasileiros. De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, divulgado mensalmente pelo Serasa, o país atingiu a marca de 81,7 milhões de inadimplentes – que representam 49,87% da população – em fevereiro de 2026.

Na região Sul, os indicadores são mais favoráveis em comparação com a média nacional, mas ainda são preocupantes e significativos. Entre os três estados, o Rio Grande do Sul aparece com o maior número de negativados (45,39%), seguido pelo Paraná (44,89%) e por Santa Catarina (39,87%).

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Diante da dificuldade em equilibrar o orçamento, o acesso ao crédito rápido pode ser uma alternativa estratégica para reorganizar as finanças. Antes limitado e cercado de burocracias, especialmente para quem já tinha o nome negativado, o empréstimo se tornou mais acessível graças a fatores como a digitalização dos serviços financeiros e a modernização das análises.

Saiba mais sobre o processo de solicitação de empréstimo para negativado com a SuperSim

Esse movimento impulsionou o crescimento do setor ao longo dos últimos anos. Em 2024, por exemplo, o saldo total das operações de crédito no país, como empréstimos e financiamentos, atingiu R$ 6,42 trilhões, o que representou aumento de 10,9% em relação ao ano anterior, segundo o Banco Central.



Com inúmeras alternativas à disposição, é fundamental redobrar a atenção na hora de escolher uma instituição financeira que ofereça serviços de crédito. Regulamentada pelo Banco Central e com selo RA1000 (reputação máxima no Reclame Aqui), a SuperSim é uma das soluções do mercado para quem procura agilidade na hora de obter um empréstimo pessoal sem garantia .

Como funciona o empréstimo SuperSim

O processo de solicitação de empréstimo pessoal da SuperSim é feito de forma 100% online pelo site oficial da fintech. O solicitante só precisa acessar a página, preencher seus dados pessoais e cumprir alguns requisitos básicos, como ter mais de 18 anos, apresentar documentos para verificação e concordar com os termos de adesão do empréstimo.

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Na etapa inicial, o interessado consegue verificar o limite máximo disponível para empréstimo pessoal – os valores partem de R$ 50 e podem chegar a até R$ 2,5 mil – e realizar uma simulação sem compromisso para checar todos os detalhes da operação. Na sequência, basta realizar a solicitação e aguardar a análise, que é feita na hora.

Conforme levantamento do marketplace JurosBaixos, a SuperSim tem uma das maiores taxas de aprovação de empréstimo do mercado. O dado reforça o principal posicionamento da fintech, que é dizer “sim” para o maior número de pessoas possível.

De acordo com a SuperSim, assim que a solicitação de empréstimo pessoal é aprovada, o acesso ao crédito ocorre quase imediatamente. Após a aprovação e a assinatura digital, o valor é transferido via Pix em até cinco minutos.

Como aumentar as chances de aprovação

Mesmo estando entre as líderes em aprovações de empréstimo, a SuperSim – assim como qualquer outra instituição financeira séria – não pode garantir aceitação em 100% das solicitações.

Algumas atitudes e dicas simples, contudo, podem ajudar o interessado a melhorar seu perfil de crédito e evitar retornos negativos. As principais são:

Manter os dados pessoais do cadastro (como telefone, endereço, e-mail e renda) atualizados

Solicitar empréstimo com valor compatível com a renda e que caiba no orçamento – pedidos de quantias muito altas podem levar à reprovação

Evitar atrasos em pagamentos de contas básicas e outros empréstimos, já que isso pode ser levado em consideração no momento da análise

Utilizar exclusivamente canais seguros e oficiais, como os da SuperSim e da plataforma Juros Baixos, evitando intermediários desconhecidos

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Histórias reais

A SuperSim atua em benefício de pessoas que batalham todos os dias e acordam com o desejo de vencer, realizar sonhos e organizar a vida financeira. Em seu canal no YouTube, a fintech apresenta histórias reais de brasileiros que já contaram com a ajuda da empresa para conseguir crédito rápido e descomplicado. Uma delas é da Marinalva, de 51 anos, casada e mãe. Durante a semana, ela trabalha como diarista. Aos fins de semana, vende sanduíches na praça para complementar a renda.

Ela necessitava de um empréstimo para organizar as finanças e reformar a casa. Tentou solicitações com diversas instituições, mas foi negada. Depois, recorreu à SuperSim e conseguiu a aprovação.

– Conheci a empresa por meio das redes sociais, fiz a tentativa de empréstimo e foi rápido. Eles só pediram os dados do banco que eu utilizo e já caiu na minha conta. Aprovou na hora – disse em vídeo publicado no canal oficial da SuperSim.

Outro exemplo é da Elaine Thais, que trabalha com gestão de fluxo de pacientes e apoio a médicos em um pronto-socorro. Como muitos brasileiros, ela começou a acumular dívidas por conta da situação financeira apertada. Com o tempo, os débitos se transformaram em uma bola de neve.

– Na hora que vi que tinha sido aprovado, senti um alívio. Recorremos a um empréstimo quando estamos mais perdidos. E quando alguém dá uma mãozinha, é como um respiro. Foi tão maravilhoso que eu consegui até pagar as parcelas antes – contou em vídeo publicado pela empresa.

A SuperSim também ajudou a Nathalia, de 27 anos, mãe de três filhos. Ela recorreu ao empréstimo para pagar uma dívida que estava acumulando muitos juros e, depois de receber respostas negativas, finalmente conseguiu a aprovação com a SuperSim.

Em depoimento , ela conta que ficou muito feliz, já que nunca tinha conseguido uma liberação de crédito. Além disso, ressalta que sempre recomenda o serviço da empresa, pois os valores dos empréstimos são significativos para quem precisa de auxílio financeiro, com parcelas acessíveis.