Avanço tecnológico impulsiona legado da soja no norte gaúcho

Ler resumo

Estado é o quarto maior produtor do grão no país. Press em Campo / Divulgação

Considerado o grão mais importante do agronegócio brasileiro, na safra 2024/2025 o país produziu 169,49 milhões de toneladas de soja, conforme dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Além do impacto econômico, a soja é conhecida por sua versatilidade, servindo de base para a produção de ração animal, como matéria-prima para o biodiesel, entre outras utilizações.

O Rio Grande do Sul é o quarto maior produtor da leguminosa no país. Um desses produtores é Lucas Pires, engenheiro agrônomo do município de Coxilha.

O novo episódio da websérie Grandes Produtores — parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS, que tem como objetivo enaltecer a força do agronegócio gaúcho — viajou até o norte do Estado para entender a paixão pela produção de soja que vem de família.

A resiliência no campo é algo que acompanhou toda a trajetória da família Pires, seja por questões climáticas da região ou por fatores externos, como a geopolítica.

Como produtor rural, ele sempre busca se desafiar, ano após ano, para aumentar sua produtividade, focando constantemente na melhor rentabilidade para seu negócio.

— A produtividade de quando comecei a acompanhar minha família não é a mesma de hoje. O avanço genético e tecnológico nos permitiu alcançar novos patamares. Este ano, tivemos o privilégio de ter uma lavoura excelente. Diferente de anos com excesso de chuva, não tivemos incidência de doenças ou estresse por patógenos. A planta passou por todo o ciclo "limpa", atingindo a maturidade perfeita com grãos bem cheios — explica.

Confiança sobre rodas

Assim como a produtividade na lavoura é importante para Pires, a forma de chegar e se deslocar na propriedade também é um fator decisivo na hora de escolher um meio de locomoção. O engenheiro agrônomo vê a caminhonete como seu escritório do dia a dia.

Com ela, o produtor viaja para outras propriedades, deslocando-se com frequência da cidade para a lavoura. Para ele, a segurança dentro da Triton vem em primeiro lugar.

— É essencial ter uma caçamba com generosa capacidade de carga, potência e tração 4x4, e a Mitsubishi entrega isso. A tecnologia embarcada nos veículos atuais auxilia muito. Hoje, estamos conectados ao celular, temos mapas de GPS e facilidade de localização sem precisar parar. Mesmo em estradas do interior, o veículo oferece o conforto de um carro de passeio, fazendo parecer que estamos na cidade — diz.

Na lida, Pires encontrou no veículo um aliado para as atividades do produtor rural. Não importa a situação, ele sabe que a caminhonete vai dar conta do que ele precisa.

— Às vezes vamos para a cidade; outras vezes, pegamos estradas difíceis, com com barro, carregamos pneu e máquinas. Com a caminhonete, tenho uma capacidade de carga alta, que me garante conforto e segurança, justamente o que nós precisamos no nosso dia a dia — pontua.

Sucessão familiar

O agronegócio se reinventa diariamente, e o futuro do setor envolve um pensamento mais estratégico e tecnológico. Diante das transformações cada vez mais rápidas da área, Pires faz questão de preparar seus filhos para o futuro do setor.

O engenheiro agrônomo avalia que a nova geração já vem com outras ideias e dá o exemplo dos seus filhos, que gostam da tecnologia das máquinas, mas também da pecuária.