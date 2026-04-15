Atacarejo: economia e competitividade para negócios de todos os portes

GBMix fomenta modelo de atacarejo no Rio Grande do Sul. Grupo Guanabara / Divulgação

Conhecido por combinar as características do varejo tradicional ao sistema de compras por atacado, o atacarejo desponta como aliado dos empreendedores brasileiros. Ao trabalhar com grandes embalagens, o modelo de negócios é capaz de reduzir preços por volume, ampliando a margem de lucro dos empresários e impulsionando a competitividade.

Pertencente ao tradicional Grupo Guanabara, o GBMix é uma das referências quando o assunto é atacarejo no Rio Grande do Sul. Atualmente, a rede conta uma loja em Pelotas e três em Rio Grande, atendendo tanto consumidores finais como revendedores e empreendedores.

— Nosso desafio como um atacarejo é sempre buscar os melhores preços e produtos, bem como ter diversidade em itens na loja. Os clientes, tanto B2C quanto B2B, sentem no bolso esse benefício. Além disso, consumidores B2B têm um setor totalmente voltado ao atendimento deles: televendas — explica o gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.

Nesta entrevista, o executivo fala sobre as vantagens do atacarejo e destaca os benefícios do modelo para pequenos comerciantes, autônomos, empreendedores e revendedores informais.

Na prática, como o atacarejo funciona como ferramenta para geração de renda?

O atacarejo, em especial o setor de televendas, funciona como uma ponte para empreender. Ele atende famílias que abrem formalmente lancherias, mercadinhos, restaurantes e outros negócios que precisam de produtos de qualidade com ótimo preço. Além disso, há os empreendedores informais, como os que produzem bolos, doces e salgados para vender, e também precisam buscar o melhor preço para rentabilizar seus negócios.

Somos parceiros desses clientes, gerando renda através do trabalho dessas famílias em seus próprios negócios. Com esse objetivo, criamos a ação “Ofertas para o seu negócio”, que dura uma semana inteira e é pensada para oferecer os melhores produtos e valores para o segmento.

Sabemos que uma coisa é certa: quanto menor o custo da compra, maior será o potencial de lucro do empreendedor.

Qual é o perfil do cliente que compra no atacarejo para empreender?

O principal perfil é o dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que são os pequenos empreendedores. Normalmente, são donos de mercadinhos, bares, lanchonetes e revendedores informais. Entretanto, o atacarejo atende negócios de todos os portes.

Leia Mais 5 motivos para baixar o aplicativo do Clube GBMIX

Quais vantagens exclusivas são oferecidas pelo Grupo Guanabara para clientes com CNPJ?

Temos o setor de televendas, que busca trabalhar próximo aos nossos clientes. São pessoas treinadas para entender o que o cliente precisa e busca para seu negócio. Em cada loja GBMix temos uma equipe que manda ofertas para esses consumidores, separa produtos, compartilha valores e faz orçamentos. Isso porque entendemos que o comprador com CNPJ não tem muito tempo, e acreditamos que esse tipo de atendimento é um diferencial.

O Grupo Guanabara disponibiliza profissionais preparados para orientar empreendedores e clientes que buscam transformar suas compras em oportunidade de negócio. Como funciona, na prática, esse suporte?

Temos a supervisora do setor de televendas, Andréia Baltazar, que atua junto ao comércio local de Rio Grande e Pelotas, juntamente com os times que ficam nos GBMix. Essas equipes estão preparadas para receber o empreendedor que busca o melhor preço para rentabilizar o negócio. Visitas, apresentações de oportunidades pontuais e contato diário com esses clientes são fatores fundamentais para conhecermos suas necessidades.

Quais categorias de produtos mais impulsionam a geração de renda entre os clientes?

Tudo depende da categoria em que cada cliente trabalha. Contudo, observamos que a de bebidas é a que mais impulsiona a venda.

Atualmente, qual é o principal impacto do atacarejo na vida financeira dos brasileiros?

O brasileiro ainda está se adaptando com esse novo formato de supermercados no Brasil. Contudo, nas duas cidades com GBMix, onde grandes ações de ofertas são feitas, a comunidade já se faz presente lotando os atacarejos.

Quais são as expectativas do Grupo Guanabara para o futuro do atacarejo no Brasil, principalmente no papel de impulsionar o empreendedorismo?