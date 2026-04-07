Abertura da Colheita do Arroz fomenta conversas, debates e soluções para o setor orizícola

AGRIMEC levou diversos equipamentos para o evento. AGRIMEC / Divulgação

Inspirada no tema “Cenário Atual e Perspectivas – Conectando o Campo ao Mercado”, a 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas reuniu mais de 24,5 mil pessoas em Capão do Leão no final de fevereiro. O evento contou com a participação de produtores, autoridades, representantes e empresas ligadas ao setor, incluindo a AGRIMEC, especializada em soluções versáteis para negócios rurais.

Com mais de 50 anos de história, a companhia levou diversos equipamentos ao evento, que foram exibidos em um estande de 800 metros quadrados. Além disso, aproveitou a ocasião para lançar um novo produto: a carreta graneleira Granbox 23 mil litros.

– A Abertura da Colheita do Arroz é o evento mais importante do meio da oriziculturagaúcha. É ali que todos os atores envolvidos na área se encontram para discutir o setor, independentemente se a situação está favorável ou não – explica o diretor de operações corporativas da AGRIMEC, Davi Lamb.

Em entrevista, Lamb comenta os destaques da edição deste ano e fala sobre a participação da AGRIMEC na feira.

Quais foram os principais destaques da 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos?

O grande destaque deste ano foi a possibilidade de avaliar o resultado até aqui e as dificuldades enfrentadas pelo setor, que agora foram aumentadas por conta da questão envolvendo o óleo diesel. Foram apresentadas novidades e outras soluções para o setor. A promoção desse tempo de convívio entre todos os participantes do meio é muito importante para fomentar trocas, análises e planos para o futuro.

O que o público encontrou no estande da AGRIMEC?

Além da linha tradicional de equipamentos para a orizicultura, a AGRIMEC fez o lançamento da carreta graneleira Granbox 23 mil litros. Ela foi apresentada na feira e deve trazer excelentes resultados para os produtores do Rio Grande do Sul. Como o setor vive um momento difícil, observamos que estão sendo implantadas outras culturas na várzea. Diante desse cenário, também levamos à feira os equipamentos necessários para essas culturas.

Além do estande, a AGRIMEC lançou carreta graneleira durante o evento. AGRIMEC / Divulgação

Para a AGRIMEC, quais foram os principais pontos positivos de participar do evento?

O maior ponto positivo é o fato de continuarmos sendo reconhecidos e vistos dentro do setor, já que temos 52 anos de história e crescemos em meio à área da orizicultura. Vários clientes tradicionais e antigos passaram no estande para conversar, trazer sugestões e compartilhar seus desafios, demandas e dores. Com isso, também aproveitamos a presença na feira para ouvir o nosso público e, por meio disso, seguir inovando.

Depois do evento, quais são as expectativas para o futuro do setor?