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Urbanizadora consolida conceito de “bairro parque” e começa expansão no Sul 

Innovar amplia atuação no RS e em SC com foco em áreas planejadas, sustentabilidade e crescimento imobiliário

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