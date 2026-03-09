Urbanizadora consolida conceito de “bairro parque” e começa expansão no Sul 

Ares, bairro parque da Innovar Urbanizadora em Passo Fundo. Innovar Urbanizadora / Divulgação

Participar ativamente do processo de transformação urbana por meio do desenvolvimento de projetos que integram moradias de alta qualidade, lazer e sustentabilidade. É guiada por esse objetivo que a Innovar Urbanizadora completa 19 anos em 2026 em meio a um momento de ampla consolidação no mercado imobiliário e expansão para novos municípios.

– Construímos uma trajetória marcada pelo planejamento de longo prazo, pela responsabilidade urbanística e pelo compromisso com o desenvolvimento regional. A empresa iniciou suas atividades com projetos focados na qualificação urbana e, gradualmente, ampliou seu portfólio com loteamentos planejados, priorizando infraestrutura completa, áreas verdes e integração com o crescimento ordenado das cidades – conta o sócio-diretor da Innovar Urbanizadora, Antônio Roso.

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A trajetória e o legado empresarial de Roso, inclusive, foram fatores determinantes para impulsionar ainda mais o sucesso da empresa gaúcha, principalmente em relação ao processo de expansão. Por meio de sua experiência e do relacionamento com lideranças locais, o executivo fortaleceu o diálogo com comunidades, investidores e gestores públicos, fomentando a construção de projetos que atendem às necessidades reais das cidades.

Atualmente, a Innovar está presente em 15 municípios gaúchos. Além disso, entrou recentemente em três novos mercados: Ijuí, onde observa oportunidades para a geração de novos negócios; Chapecó (SC), primeira empreitada da urbanizadora fora do Rio Grande do Sul; e Porto Alegre, que vive um momento superaquecido para o setor imobiliário.

Em Ijuí, o mais recente empreendimento lançado foi o Vivenda Águas Claras, que representa um novo eixo para o município do noroeste gaúcho, com fácil acesso e às margens da RS-155. Próximo à Universidade de Ijuí (Unijuí) e ao Centro, possui inúmeras facilidades que otimizam o dia a dia.

Conforme Roso, a expansão para novos municípios representa um movimento natural de maturidade da empresa. Após consolidar a atuação em diversas cidades do interior, a Innovar passou a direcionar projetos também para centros regionais mais dinâmicos e estratégicos.

– As iniciativas recentes incluem estudos de viabilidade, aquisição de novas áreas e desenvolvimento de projetos urbanísticos que priorizam mobilidade, áreas de convivência e qualidade ambiental, sempre alinhados às diretrizes urbanísticas de cada local – explica o executivo.

Baseados em três pilares – planejamento urbano, infraestrutura completa e valorização ambiental –, os projetos da companhia gaúcha são desenvolvidos a partir de estudos técnicos que consideram fatores como mobilidade, drenagem, áreas verdes, convivência social e integração com o entorno. Há um cuidado especial para identificar as necessidades futuras das cidades e evitar soluções improvisadas. Tudo isso resulta em loteamentos mais organizados, com bons cenários de valorização imobiliária e que são capazes de oferecer qualidade de vida aos moradores.

Entre os principais destaques dos empreendimentos lançados nos últimos anos, desponta o conceito de “bairro parque”, apresentado pela Innovar como novidade em muitos municípios. Trata-se da ideia de integrar moradia, lazer e meio ambiente em um único planejamento urbano, com áreas de convivência, espaços verdes, caminhabilidade e uso qualificado do espaço público.

Roso destaca que esse tipo de empreendimento contribui para a expansão organizada das cidades, qualificando o crescimento urbano e criando novos polos de desenvolvimento. Além disso, eleva a qualidade de vida da população e valoriza o entorno, gerando impacto positivo também para o comércio e os serviços locais.

Grandes expectativas

A Innovar tem grandes planos para 2026, incluindo entregas de empreendimentos com obras em andamento e lançamento de, ao menos, cinco projetos. Com isso, a empresa espera criar três mil lotes – totalizando um valor geral de vendas de R$ 250 milhões – e encerrar o ano com crescimento de 25% no faturamento. Em toda sua história, a Innovar já entregou mais de 50 empreendimentos e urbanizou mais de 7 milhões de metros quadrados.

Com o objetivo de contribuir para um futuro de cidades mais organizadas e com melhor qualidade de vida, a companhia tem a perspectiva de que os próximos anos resultem em trabalhos envolvendo novos bairros planejados e parcerias estratégicas com agentes locais.