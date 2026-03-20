Transparência garante liderança qualificada nas organizações

Adriana Angar é coordenadora de Marketing da Marcopolo. Governança pra Quem Decide / Reprodução

As mulheres estão à frente da tomada de decisões? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, as mulheres ocupam aproximadamente 39% dos cargos de liderança, ou seja, são responsáveis por equipes e organizações dos mais diversos portes.

Conduzido pelo jornalista Rodrigo Lopes, o terceiro episódio do videocast “Governança pra Quem Decide” — iniciativa que integra a nova fase do projeto Pra Cima, Rio Grande — trouxe para o debate a diversidade como fator estratégico de qualidade para empresas. Produzido pelo núcleo RBS Conteúdo para Marcas, o videocast é cocriado com AEGEA, Marcopolo e Be8.

Para que mulheres ocupem cargos cada vez mais altos nas organizações, são necessários mecanismos concretos para esse crescimento. A coordenadora de Marketing da Marcopolo, Adriana Angar, acredita que esses mecanismos precisam ser sempre transparentes, com metas e processos definidos para que o crescimento ocorra por merecimento. No ambiente industrial, tradicionalmente mais conservado, Adriana percebe esse contraste: no Marketing, a gestão é mais fluida e a presença feminina já é uma realidade mais consolidada.

— Cada vez mais, antes mesmo de se falar em ESG, esse movimento de trazer o tema da governança para as mesas e para as discussões tem se tornando mais presente. Sempre digo às mulheres: não se sentem perto da mesa do café, ou você será a pessoa designada para servir o café em uma mesa de 12 pessoas, na qual você é a única mulher. Posicionem-se. Se necessário, cheguem por último à reunião, respirem e falem o que precisa ser dito. Se o mecanismo de performance e reconhecimento estiver claro, a velocidade da mudança aumenta — argumenta Adriana.

Construindo a governança

As estruturas de governança nas empresas foram pensadas, em um primeiro momento, para os homens. Agora, com a presença cada vez mais forte de mulheres em posições de tomada de decisões, os modelos de gestão precisam acompanhar essas mudanças. Se fosse construir um conselho de administração do zero, Adriana acredita que a primeira dúvida a ser respondida é: qual é a perspectiva de perpetuidade desse conselho? O que ele pretende? O que a empresa espera desses líderes?

— A clareza sobre as expectativas depositadas ali é algo muito relevante. Não se trata apenas de preencher uma cota; houve trabalho e preparação para chegar até aqui. Por isso, a partir desse momento, qualquer entrega precisa estar embasada em dados e na análise de contexto. É preciso trabalhar de forma coletiva, enxergando os pares como clientes internos. Dentro dessa estrutura, cada área se torna um cliente com quem preciso me relacionar para obter informações, apoio jurídico ou suporte da engenharia, sempre trabalhando de forma coletiva — complementa.

Pra Cima, Rio Grande

O movimento "Pra Cima, Rio Grande", liderado pelo Grupo RBS, atua hoje como uma plataforma permanente de diálogo que discute sobre o futuro do Estado em um momento de reconstrução. O projeto concentra seus esforços em cinco trilhas estratégicas: Cidades e Soluções, Educação, Consumo, Empreendedorismo e Governança, visando soluções de longo prazo para os gaúchos.