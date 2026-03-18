Tecnologia no campo impulsiona a qualidade do leite

O trabalho integrado impulsiona a alta produção da Lácteos Vacaria. Press em Campo / Divulgação

Alimento fundamental para a nutrição em todas as idades, o leite está presente no dia a dia dos brasileiros. O país também é um grande produtor desse alimento, e segundo relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, o RS era o terceiro maior produtor de leite no Brasil.

O setor leiteiro alia produção em escala a pilares de sustentabilidade, tecnologia e bem-estar animal para garantir a qualidade dos alimentos que chegam à mesa. O novo episódio da websérie Grandes Produtores – parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS, que tem como objetivo enaltecer a força do agronegócio gaúcho – viajou até a cidade de Vacaria, nos Altos da Serra Gaúcha para conhecer uma propriedade especializada na produção de leite.

Natural de São João do Oeste, em Santa Catarina, Tarcísio Carbas veio para o Rio Grande do Sul em 2019 com alguns sócios, com a expectativa de iniciar a produção leiteira. Ele lembra que, no começo, a propriedade produzia em média 34 litros de leite por dia, e hoje a produção chega a 19 mil litros diários, com média de 580 milhões de litros por mês. Outro fator importante para a produção de leite, como explica Carbas, é a produção de alimento para o rebanho.

— Fazemos duas colheitas por ano: no inverno plantamos aveia e azevém, e milho no verão. Plantamos milho em todos os 255 hectares. Assim, você tem a proteína do milho somada ao volumoso da silagem; as duas fontes se complementam. É preciso ter estoque suficiente de milho e de silagem para garantir, pelo menos, um ano e meio de alimentação para as vacas. A qualidade da comida interfere diretamente na qualidade do leite — diz.

A ordenha das vacas na Lácteos Vacaria é feita de forma automatizada, com oito robôs. O médico veterinário Jonatas Lobatel explica que, embora utilize da tecnologia, o objetivo da ordenha automatizada é que ela seja voluntária.

— Interferimos o mínimo possível no dia a dia e na rotina dessas vacas. O que vem ao encontro disso é justamente a tecnologia. Ela nos auxilia na parte de dados e informações desde a concepção do projeto até a nossa operação contínua. Também nos auxilia nas atividades do dia a dia — pondera o gerente operacional da propriedade.

A serviço do produtor

A tecnologia está presente em todos os cantos da propriedade em Vacaria, inclusive no veículo utilizado pelos produtores. O sócio de Carbas, Éusebio Körbes, está no sexto ano utilizando uma caminhonete da Mitsubishi Motors, sempre realizando upgrades pensando na tecnologia. A versão 2026 da Triton virou a paixão de Éusébio. O produtor destaca a estabilidade como o principal atrativo desse modelo.

A Mitsubishi Triton acompanha a rotina na propriedade com potência e eficiência. Press em Campo / Divulgação

— Falando sobre o motor, a nova Triton oferece mais potência que a versão anterior, e a economia é outro trunfo do modelo. Além disso, recebeu mais um turbo, então ela é biturbo. A resposta da caminhonete é rápida. É um carro espetacular. Ao mesmo tempo em que tem potência, você tem silêncio e suavidade ao dirigir.

Indispensável na lida do campo, a Triton integra-se à frota de equipamentos da fazenda para apoiar a agricultura desde a semeadura até a colheita. Segundo Körbes, o veículo otimiza a logística ao oferecer a força de um trator com a praticidade da caçamba integrada.