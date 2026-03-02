Segurança jurídica e previsibilidade são o futuro da energia sustentável

Francisco Turra é presidente do Conselho de Administração da Be8 e participou do videocast. Governança pra Quem Decide / Reprodução

A busca por energias renováveis sustentáveis é uma pauta que mobiliza empresas, organizações e órgãos públicos diante dos desafios ambientais e climáticos que provocam o aquecimento do planeta. No segundo episódio do videocast “Governança pra Quem Decide” — iniciativa que integra a nova fase do projeto Pra Cima, Rio Grande — o jornalista Rodrigo Lopes conversou com lideranças sobre como a transição energética se tornou uma urgência econômica global. Produzido pelo núcleo RBS Conteúdo para Marcas, o videocast é cocriado com AEGEA, Marcopolo e Be8.

Mais do que nunca, as organizações precisam olhar para a responsabilidade socioambiental e, a partir disso, realizar seu planejamento estratégico. O presidente do Conselho de Administração da Be8, Francisco Turra, explica que, para lideranças gaúchas, que passaram pela enchente em 2024, as mudanças climáticas são uma realidade e é necessário buscar soluções efetivas para esse novo cenário ambiental.

— Na Be8, trabalhamos com a substituição do diesel fóssil pelo biodiesel, agregando valor à produção de soja. O Brasil tem uma oportunidade de ouro, pois somos abundantes em alimentos e energia limpa — diz Turra.

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De olho nas mudanças

A governança estratégica exige que as lideranças empresariais extrapolem os limites de suas operações locais e mantenham um olhar atento ao que acontece no mundo. Turra explica que, para empresas gaúchas como a Be8, líder em energias renováveis, essa vigilância dos cenários internacionais não é apenas uma medida de precaução, mas um motor de inovação que permite transformar a "improvisação" do mercado externo em oportunidades concretas de crescimento.

— Estamos construindo uma fábrica de etanol de trigo para produzir biocombustível e glúten vital, proteína que hoje o Brasil importa integralmente. Não podemos mais ser apenas exportadores de commodities. A era agora é de agregar valor — complementa o presidente do Conselho de Administração da Be8.

A análise do cenário interno também é importante, principalmente no âmbito legislativo. Sancionada em 2024, a Lei do Combustível do Futuro regulamenta e cria incentivos para a produção nacional e o uso de combustíveis considerados sustentáveis, como biometano e o biodiesel. Turra avalia que a segurança jurídica atua como o alicerce de previsibilidade para que o setor privado possa investir com confiança em tecnologias disruptivas, assegurando que a inovação seja acompanhada pelo mercado.

— O que precisamos é de segurança jurídica para investir. A Lei do Combustível do Futuro foi fundamental, pois abre portas para o biodiesel, biogás, Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e hidrogênio verde. Precisamos também de fiscalização rigorosa para combater fraudadores no setor de combustíveis e garantir que a mistura do biodiesel seja feita com responsabilidade — finaliza.

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Pra Cima, Rio Grande

Lançado pelo Grupo RBS em resposta às enchentes de 2024, o projeto Pra Cima, Rio Grande consolidou-se como uma plataforma permanente de diálogo sobre o futuro do Estado. Após a fase inicial, voltada à reconstrução, o movimento passa a priorizar temas estruturais, organizados em cinco trilhas: Cidades e Soluções, Educação, Consumo, Empreendedorismo e Governança.