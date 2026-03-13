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Rede de supermercados tem setor dedicado a itens práticos para a casa

Presente em todas as lojas do Grupo Guanabara, área conta com produtos práticos para a casa e o dia a dia

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