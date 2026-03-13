Rede de supermercados tem setor dedicado a itens práticos para a casa

Ana Paula Gomes, supervisora de bazar do Supermercado Guanabara. Supermercado Guanabara / Divulgação

Mais do que um lugar para abastecer a despensa, o mercado também pode ser um aliado na organização da rotina. Nas lojas do Supermercado Guanabara, por exemplo, o consumidor encontra o setor de bazar, que reúne um mix de produtos nacionais e importados voltados ao lar e ao dia a dia.

– O espaço foi pensado para facilitar a vida dos consumidores, permitindo que encontrem, em um único lugar, produtos práticos para a casa e para a rotina diária enquanto fazem suas compras. Dessa forma, o bazar agrega conveniência e amplia a experiência de compra nas lojas – afirma a supervisora de bazar do Supermercado Guanabara, Ana Paula Gomes.

Veja detalhes sobre os produtos que compõem o bazar do Guanabara e como eles são cuidadosamente selecionados para tornar a vida dos gaúchos mais prática, funcional e confortável.

Ampla variedade

Quem visita o setor de bazar encontra uma grande variedade de produtos à disposição. As opções variam de utensílios de cozinha e itens de organização doméstica a peças para cama, mesa e banho, artigos de decoração e produtos para banheiro e lavanderia.

O setor também concentra diversos itens de material escolar, além de eletroportáteis desenvolvidos para otimizar as tarefas domésticas. Além disso, reúne acessórios sazonais e temáticos.

– Essa diversidade permite atender a diferentes necessidades do consumidor em uma única visita à loja – ressalta Ana Paula.

Opções importadas

Nos últimos anos, o Supermercado Guanabara vem ampliando a oferta de produtos importados no setor de bazar. O objetivo é enriquecer ainda mais a experiência de compra e ampliar a variedade disponível nas lojas.

– A ampliação do portfólio de itens importados atende à crescente demanda dos consumidores por novidades e produtos diferenciados. Além disso, esses itens ajudam a diversificar o mix do bazar e oferecem alternativas com design e funcionalidades que nem sempre estão disponíveis no mercado nacional – explica a supervisora.

Ela também destaca que, atualmente, os produtos estrangeiros mais procurados pelo público são utensílios de cozinha, louças, organizadores domésticos, itens de decoração e acessórios práticos para o dia a dia.

Seleção cuidadosa

A vocação do bazar é oferecer itens úteis e acessíveis, que realmente façam parte do dia a dia das famílias. Para alcançar esse objetivo, o Supermercado Guanabara investe em um rigoroso processo de curadoria.

– A seleção dos produtos é realizada com base em critérios como qualidade, funcionalidade e tendências de consumo. Observamos a demanda dos clientes, a sazonalidade de determinados itens e as novidades do mercado – destaca Ana Paula.

Os melhores produtos ao alcance dos gaúchos

Todas as lojas Guanabara e GBMIX – situadas nas cidades de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul – contam com bazar. O tamanho da área voltada ao lar, contudo, pode variar de acordo com o perfil de cada unidade.