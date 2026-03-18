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Presença feminina em cargos de decisão se torna diferencial estratégico nas empresas

No videocast “Governança pra Quem Decide", a Be8 explica por que a diversidade precisa fazer parte do "jeito de ser" das organizações

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Pâmela Maidana

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