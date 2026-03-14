Organização na cozinha: como escolher potes ideais para armazenar alimentos

Linha MixColor alia funcionalidade, organização e design. Tramontina / Divulgação

A organização na cozinha é fundamental para manter o ambiente sempre limpo e funcional. Com isso em mente, a Tramontina ampliou seu portfólio com a linha de potes MixColor . Desenvolvida para acompanhar diferentes processos do dia a dia, a linha conta com produtos dedicados desde o preparo até o serviço e o armazenamento de alimentos.

A linha surgiu fundamentada nas necessidades e nos padrões de uso dos consumidores reais. A partir de insights obtidos em pesquisas, a Tramontina desenvolveu produtos que combinam design, durabilidade e funcionalidade, aliando estética e desempenho para facilitar a rotina na cozinha.

Descubra mais detalhes da linha de potes MixColor da Tramontina:

Versatilidade na cozinha

A linha MixColor oferece potes versáteis para misturar, transportar, servir e guardar refeições. Com diferentes tamanhos e formatos, atende a diversas demandas de preparo e armazenamento, não apenas de sobras, mas também de mantimentos. As tampas firmes e transparentes ajudam a preservar a qualidade dos alimentos e a evitar a exposição desnecessária do conteúdo ao ambiente.

– Além disso, a liberdade para utilizar os recipientes no micro-ondas, no freezer e na lava-louças acrescenta ainda mais praticidade à rotina. O resultado é uma cozinha muito mais organizada e funcional – afirma o chef de cozinha da Tramontina, Elzio Callefi.

Saúde e segurança alimentar

Toda a linha é feita em polipropileno durável, material que alia leveza e resistência sem abrir mão da qualidade. Livres de BPA, os potes são fabricados sem bisfenol-A – componente químico que pode ser prejudicial à saúde.

Diante das demandas do consumidor, os produtos também contam com tecnologia antimicrobiana. Incorporada no momento da fabricação, essa proteção inibe o crescimento de microorganismos, como fungos e bactérias, por toda a vida útil dos recipientes.

Funcionalidade, design e organização

O design colorido, por sua vez, contribui para deixar a cozinha mais bonita, acolhedora e funcional, transformando a organização em um hábito simples e agradável. Vale destacar que os potes também podem ser usados na organização de itens de escritório e papelaria, além de produtos de higiene pessoal em bancadas, armários e gavetas do quarto e do banheiro.