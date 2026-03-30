Multinacional gaúcha aposta na produção de transporte metroviário

Operando desde 2024, Trem do Pampa foi projetado pela Marcopolo Rail. Marcopolo / Divulgação

A busca por soluções sustentáveis para a mobilidade urbana move governos e organizações. Além do investimento realizado em ônibus elétricos e híbridos, modais ferroviários como trens e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) vêm ganhando cada vez mais espaço nesse debate. No Brasil, por meio de iniciativas governamentais como o Novo PAC de 2023, projetos ferroviários devem receber um investimento de R$ 94,2 bilhões em 2026, com o objetivo de fomentar a ampliação do modal no país. Priorizando a logística de mercadorias, o novo aporte também reserva recursos para desafogar o trânsito em perímetros urbanos e rodovias entre cidades.

Referência em mobilidade sustentável, a Marcopolo vem realizando investimentos no segmento metroviário. Por meio da Marcopolo Rail, a empresa produz integralmente veículos que atendem a diferentes demandas de transporte ferroviário de passageiros no Brasil e em outros países da América Latina. Diante do cenário gaúcho de redução da malha ferroviária, a Marcopolo Rail assume protagonismo na revitalização do setor no RS. O gerente executivo da Marcopolo Rail, Petras Amaral, explica que a aposta da companhia reside na força da indústria brasileira.

— Temos buscado soluções aderentes à retomada do setor ferroviário no Brasil, o que inclui o ressurgimento dos trens regionais e turísticos, além de VLTs no contexto da mobilidade urbana eficiente. O fato de termos uma engenharia 100% brasileira possibilita a customização e o desenvolvimento de produtos voltados à realidade do país, além do desenvolvimento de soluções específicas para cada operação — diz Amaral.

Soluções interurbanas e urbanas

A Marcopolo Rail iniciou seus trabalhos em 2019, mas já conta com seus produtos operando no Brasil e Chile. O projeto Trem do Pampa, em Santana do Livramento, materializa a estratégia da marca de protagonizar a retomada ferroviária no RS. Desenvolvida em conjunto com a Giordani Turismo, a solução reforça a aposta da fabricante na diversificação do transporte regional. Para Amaral, a operação é um claro exemplo de que é possível implementar trens turísticos e regionais por meio da iniciativa privada.

— Ao olharmos para a diversificação da matriz de mobilidade, poderíamos nos inspirar no projeto para linhas regionais maiores, em termos de distância, número de passageiros, hora, sentidos, tamanho de frota, entre outros, utilizando a mesma versão de trem — diz.

Com foco em expansão no país, a Marcopolo Rail chegou ao Nordeste em 2025 com o fornecimento de seis composições do modelo Prosper City. Em Teresina (PI), o projeto visa modernizar o sistema urbano local, enquanto em Arapiraca (AL), os trens operarão via Ferrovia Transnordestina Logística (FTL). Mais do que diversificação de portfólio, Amaral avalia que o avanço sobre o modal ferroviário promove uma integração tecnológica que envolve diversas áreas da companhia e impulsiona o desenvolvimento industrial do país.

— O transporte sobre trilhos é consagrado em nível global pela pontualidade, segurança e eficiência. Além de garantir o fluxo de transporte de massa dentro das cidades, é fator fundamental para a melhoria da qualidade de vida no trânsito. Quando as cidades implementam sistemas de transporte coletivo de alta qualidade, todos ganham — complementa.

Mercado internacional

A maturidade tecnológica da Marcopolo Rail cruzou fronteiras e chegou ao mercado chileno. Com o fornecimento de três composições Prosper Intercity para o trecho Talca-Constitución, a fabricante estreitou laços com a EFE, principal operadora do Chile. Esse investimento, como pontua Amaral, trouxe muitos aprendizados e experiência.

— Além do atendimento a normas internacionais e sistemas específicos para a operação, nosso produto vem sendo elogiado pelo nível de qualidade, segurança, acessibilidade e conforto apresentados, o que com certeza nos qualifica para outros negócios internacionais — pontua.

Prospectando o futuro

Mesmo que o modal seja uma solução de transporte eficiente, o setor metroviário ainda enfrenta alguns desafios no país. Para Amaral, como próximos passos, é necessário conscientizar tanto governos quanto operadores sobre a importância dos fabricantes nacionais de trens, o que tem impacto direto no investimento e no custo operacional.