Multinacional celebra 50 anos no Brasil

Estande da Sumitomo oferece experiência imersiva na Expodireto. Sumitomo Chemical / Divulgação

Impulsionada pela pesquisa, inovação e tecnologia em busca de sustentabilidade e eficiência, a agricultura passa por constantes transformações, levando empresas do setor agrícola a se renovarem constantemente. Nesse cenário, a Sumitomo Chemical marca presença na Expodireto Cotrijal, que inicia nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque, onde celebra seus 50 anos no Brasil e apresenta soluções para milhares de produtores em uma das principais feiras do agronegócio internacional.

O estande da companhia foi pensado para aproximar os visitantes de sua atividade principal: experiência e tradição em criar soluções em proteção de cultivos e bioracionais, que protegem e potencializam as culturas e o negócio dos produtores rurais. Com o tema Jornada Sumitomo Chemical: do presente ao futuro, a empresa fez questão de unir história, ciência e tecnologias para receber seus clientes, parceiros e todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva do agro.

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A estrutura inclui áreas de conhecimento, laboratório imersivo criado para transportar o visitante ao seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da América Latina (LARC) e ativações como o “bunker” exclusivo, onde são guardadas as novidades sobre os próximos lançamentos da marca, o fungicida Velera® e o herbicida Empera®, produtos ainda em fase de registro e não disponíveis para comercialização.

Participação da companhia na feira tem como tema Jornada Sumitomo Chemical: do presente ao futuro. Sumitomo Chemical / Divulgação

Mauro Alberton, diretor de Marketing e Inovação para a América Latina da Sumitomo Chemical, explica que a marca preparou uma experiência imersiva.

— Queremos demonstrar os diferenciais e benefícios das nossas tecnologias de forma simples e prática. O público poderá conferir a excelência das formulações e sua eficácia no controle de pragas e doenças. Nosso estande também reforça o pioneirismo da companhia em bioracionais. Estas soluções otimizam a estruturação das plantas, melhorando sua defesa contra a seca, a arquitetura e a fisiologia dos principais cultivos do Sul do Brasil. Estamos trabalhando para trazer mais de 20 produtos no Brasil até 2028 — destaca.

Agricultura nos une

A participação na Expodireto reforça a consolidação da marca no Brasil. Com mais de um século de atuação global no agro, a empresa japonesa — antes focada na venda de moléculas para outras companhias no país — há 6 anos passou a comercializar produtos diretamente ao produtor rural.

Foi nesse contexto que nasceu a campanha “Agricultura nos Une”, com o propósito de evidenciar que a trajetória da Sumitomo Chemical caminha com a evolução do produtor rural. Luciano Jaloto, diretor de Marketing Brasil, destaca que essa união resgata as origens da companhia e reafirma seu compromisso em equilibrar produtividade e cuidado humano.

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— Nossa essência reside na união que conecta o Brasil ao Japão, a tecnologia ao produtor e a nossa marca às pessoas. Assumimos esse compromisso porque o sucesso do agro depende de todos nós: um setor feito de gente para gente. Juntos, unimos forças para construir o futuro, reafirmando que ninguém cresce sozinho quando o objetivo é alimentar o mundo — conclui.

Para o gerente de Estratégia de Acesso ao Mercado, Everson Fusinato Zin, a companhia reconhece o papel essencial das cooperativas no desenvolvimento do agronegócio regional e nacional.