Menos papel: como a contabilidade online reduz a burocracia

Equipe de contadores atende empreendedores na Contajá. Contajá / Divulgação

A burocracia ainda é um grande entrave para os negócios no Brasil. Dados da pesquisa Índice de Burocracia na América Latina, de 2022, mostraram que o principal gargalo das empresas, chegando a 54%, é o tempo gasto com a administração de operações, especialmente no pagamento de impostos. A falta de automação nesses procedimentos diminui a produtividade dos empreendedores.

Para atender à demanda por redução da burocracia, a contabilidade, processo indispensável para o manejo das operações de qualquer empresa, buscou se modernizar e se automatizar. Hoje, no mercado, é possível encontrar serviços de contabilidade online , que oferecem, um suporte integral para atender a todas as demandas burocráticas de uma empresa.

De acordo com João Henrique Silva Costa, CEO e fundador da Contajá, a transição para os serviços online torna a documentação empresarial mais acessível. Ele explica que o modelo centraliza todas as demandas necessárias para a regularidade fiscal — desde obrigações nos âmbitos federal, estadual e municipal até cálculos de impostos, folha de pagamento e demonstrativos contábeis.

— A contabilidade online substitui a física, com muita tecnologia aplicada e baixíssima probabilidade de erro, justamente por envolver a aplicação de tecnologia e permitir que o empresário tenha as informações na palma da mão, com muito mais agilidade e um custo muito menor — pondera.

Aumento da produtividade

Realizar a migração do modelo tradicional para a contabilidade online aumenta a produtividade, diminui os custos com o serviço e, com o aparato tecnológico, garante maior segurança no cumprimento de normas e leis. Um exemplo prático dessa evolução é a apuração de impostos. Costa relembra que, no modelo tradicional, o processo exigia uma análise manual de notas, valores e códigos de serviço para que, só então, os dados fossem compilados e inseridos nos formulários da Receita Federal.

Hoje, essa jornada burocrática foi substituída por um fluxo automatizado dentro das soluções da Contajá.

— Capturamos automaticamente a nota fiscal, e a nossa tecnologia faz a interpretação desses dados. Com isso, reduzimos a possibilidade de erro humano, que poderia, por exemplo, levar alguém a ver ou digitar um número errado. É nessa integração que acreditamos: da produção à leitura do documento e, consequentemente, à integração com o órgão público. Essa leitura chega de forma integrada para a Receita Federal que, posteriormente, retorna o imposto para o cliente, disponibilizado na plataforma, que pode ser acessada pelo empreendedor em qualquer lugar.

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A migração para o digital pode reduzir os custos contábeis em até 90% em comparação com o modelo tradicional, afirma Costa. Segundo o CEO da Contajá, essa economia vem acompanhada de maior segurança e agilidade. A plataforma centraliza toda a jornada do cliente — desde o envio de documentos e contratação de serviços até a gestão de demonstrativos — enquanto uma estrutura de automação trabalha nos bastidores para garantir a precisão dos dados.

No entanto, mesmo com o auxílio da tecnologia, o executivo reforça que o atendimento humanizado também é um diferencial dessa jornada.

— A operação da Contajá é eficiente e consegue colocar contadores especialistas disponíveis para conversar com cada um de nossos clientes pelo WhatsApp. Sabemos que esse atendimento humano é imprescindível para o empresário, então, não abrimos mão disso, e investimos muito para que essa experiência chegue da melhor forma para os empreendedores que usam a Contajá — diz.

Eficiência operacional

Ao optar pela contabilidade online, o empreendedor recupera o recurso mais escasso do mercado: o tempo. Costa ressalta que a migração para o online diminui o tempo gasto com burocracia, permitindo que o empresário foque exclusivamente na operação do seu negócio. Para aqueles que ainda não são empreendedores ou que já têm negócios consolidados e possuem dúvidas sobre realizar a migração do físico para o online, João reforça que realizar esse investimento é como ter um parceiro que vai ajudar a impulsionar os negócios.