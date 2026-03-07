Gramado Summit recebe homenagem por impacto social e econômico no Rio Grande do Sul  

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, recebeu a Medalha da 56ª Legislatura na Assembleia Legislativa devido à relevância do evento para o Estado. Marcone Lopes / New Frame Films

Falar de inovação fora das grandes capitais, como São Paulo e Porto Alegre, parecia algo distante até a década passada. Com sua primeira edição em 2017, a Gramado Summit desafiou as expectativas e trouxe a Serra Gaúcha para dentro da conversa sobre inovação e empreendedorismo. Em 2026, quase completando 10 edições, o evento se consolida como um dos principais do setor na América Latina. No ano passado, reuniu 21 mil pessoas ao longo dos três dias de programação. Agora em maio são esperadas 25 mil.

Pelo impacto do evento, não apenas na Serra, mas em toda a economia criativa e tecnológica do Estado, o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, recebeu nesta semana a Medalha da 56ª Legislatura na Assembleia Legislativa. O reconhecimento, como explica Rossi, não é uma conquista individual, mas um selo de relevância para todo o ecossistema que a Gramado Summit representa.

— Nós quisemos trazer para uma terra "improvável" algo que se tornou muito pujante e de vanguarda. É incrível visitar o mundo para buscar referências e importar talentos, mas acho tão bonito quanto valorizar os gaúchos e gaúchas que acreditam nesta terra, fazendo com que seus projetos se tornem grandes movimentos internacionais. O reconhecimento da Assembleia é justamente sobre isso: hoje a Gramado Summit é uma potência reconhecida no Estado, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Legislativo — celebra Rossi.

Terra da inovação e da tecnologia

A trajetória de crescimento da Gramado Summit também é resultado do sucesso do evento. Rafael Martins, CEO do Share e colunista em GZH, é um dos apoiadores da ação. Ele acredita que a iniciativa evolui por entender que as motivações do público são variadas, e que o espaço consegue atender desde o empreendedor que está começando até o empresário que busca construir novas relações.

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— Essa proposta de permitir que a empresa inteira participe, do dono ao gerente, passando por autoridades, é o que faz o evento crescer. Além da cidade e da qualidade técnica, há o acolhimento dos gramadenses, algo que eles fazem com maestria desde que nasceram. Tudo isso, somado à liderança do Marcus Rossi e da Dona Marta Rossi — mãe do Marcus e referência no turismo em Gramado —, que está sempre com ele, faz com que o projeto dê certo. O sucesso é a soma de vários fatores — diz Martins.

O crescimento do evento também acontece, como explica Martins, pelos investimentos em inovação e tecnologia do Governo do RS, que está sempre com a Gramado Summit, planejando e construindo em conjunto. O CEO do Share avalia que, no fim das contas, tudo o que o evento faz tem como objetivo impactar não apenas o mercado, mas também as pessoas.

— A Gramado Summit é o veículo para isso, e esse reconhecimento da Assembleia vem em boa hora. Mostra que estamos no caminho certo e agrega valor ao trabalho. É um combustível para fazermos cada vez mais e melhor. O Marcus é uma pessoa muito humana, e isso conecta. Em um mundo que fala tanto de IA e tecnologia, ter um evento técnico que não perde o calor humano é o grande diferencial — complementa Martins.

Com o tema Make It Human, a Gramado Summit acontece entre os dias 6 e 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, e os preparativos seguem a todo vapor. Mais uma vez, como explica Rossi, o evento busca o vanguardismo ao evitar modismos e focar no debate sobre o papel do ser humano diante das rápidas transformações sociais.

— Estamos vivendo uma nova Revolução Industrial, só que agora não é para uma parcela específica da população; todos correm o risco de serem substituídos por máquinas que fazem tudo muito melhor. Onde é que nós ficamos nisso? A grande matriz de conteúdo da Gramado Summit é colocar o ser humano à frente da inovação. Qual é o nosso papel e para onde vamos? Abraçamos a temática Make It Humane a definimos como a base fundamental para fazer do evento o palco onde discutiremos sobre nós mesmos — diz.

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Investindo no futuro

Na plateia da solenidade, Theylor Farias, de 18 anos, acompanhava a homenagem. O jovem conheceu Marcus Rossi em 2020, quando o CEO da Gramado Summit foi até a ONG Instituto Ascendendo Mentes, no Morro da Polícia, na Capital, realizar uma palestra.

Na ocasião, Marcus questionou o grupo sobre qual seria o maior sonho daqueles alunos e, mesmo falando baixinho, Theylor foi o único que respondeu: seu sonho era ser game designer, profissional responsável por criar a experiência dos jogadores.

— Ele me fez levantar e contar mais sobre esse sonho e como eu pretendia alcançá-lo. Falei que queria fazer uma faculdade de jogos para, mais tarde, criar “o próximo Free Fire”. Ele prometeu que se conectaria com o pessoal do ramo e que, em algum momento, conseguiria me ajudar — relembra.

Theylor Farias (direita), esteve presente na solenidade para homenagear Marcus Rossi. Marcone Lopes / New Frame Films

Em 2021, Marcus se aproximou mais do Instituto e levou a ONG para a Gramado Summit. Naquela época, Theylor lembra que o Instituto criou um projeto de startups e ele, junto com um grupo de cinco pessoas, desenvolveu a Agitek, uma startup voltada a ajudar famílias carentes a terem acesso a produtos básicos de higiene. Essa conexão entre Marcus e Theylor se estreitou e foi a porta de entrada para que ele realizasse o sonho de ingressar na faculdade.

No ano passado, o jovem descobriu a FIAP, uma das maiores faculdades de tecnologia da América Latina. Aproveitando a conexão com o CEO da Gramado Summit, entrou em contato com Marcus em busca de um auxílio para iniciar os estudos.

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— Uma semana depois, ele me retornou dizendo que a FIAP entraria em contato. Depois disso, a Lara, que cuida dos patrocínios lá, me informou que eu ganhei uma bolsa de 100% e o convite para o FIAP NEXT, onde os alunos mostram seus projetos. Essa conexão com o Marcus foi fundamental; ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar em um “jogo de periferia” e deu a oportunidade para mim e para o Instituto brilharmos. Ele é muito especial na minha história por acreditar nas pessoas — diz.

Gramado Summit

Data: 6 a 8 de maio de 2026

Local: Serra Park (Viação Férrea, 100 – Três Pinheiros, Gramado)

Horário: 9h às 18h