Empresa inaugura centro de distribuição na capital e amplia entrega de produtos de higiene

Após mais de duas décadas de atuação no setor de higiene e limpeza profissional, a Sislimpa, com sede em Santa Maria, inicia um novo capítulo em sua trajetória. Consolidada há seis anos no atendimento a grandes indústrias da Região Metropolitana e da Serra Gaúcha, a empresa agora amplia seu portfólio de clientes com a inauguração de um centro de distribuição em Porto Alegre.
O movimento reflete uma transformação decisiva no mercado. Impulsionada pela profissionalização da limpeza e pela expansão do setor — que já representa cerca de 2,5% do PIB brasileiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp) —, cresce a demanda de pequenas e médias empresas por soluções especializadas. Mais do que produtos, esse público exige um novo padrão de atendimento, baseado em logística ágil, entregas frequentes e volumes fracionados.
De acordo com o diretor da Sislimpa, Fabiano Leoratto Pozobon, atualmente, a empresa atende cerca de 4,5 mil CNPJs no Rio Grande do Sul e emite notas diariamente para aproximadamente 100 cidades. Desse total, cerca de 20% do faturamento vem da Serra Gaúcha e da Região Metropolitana, com foco em empresas de maior porte, onde a logística é mais eficiente.
– Clientes menores, porém, também passaram a demandar nossos produtos, mas fatores como acesso e custo logístico tornaram inviáveis as entregas a partir de Santa Maria. Por isso, o centro de distribuição em Porto Alegre foi criado, para garantir mais agilidade e eficiência nesse atendimento – explica.
Em entrevista, o executivo detalha as mudanças contempladas pelo novo centro de distribuição em Porto Alegre:
Como a logística do novo centro difere da operação voltada às grandes indústrias?
Com o novo centro de distribuição, o impacto vai além da logística. A principal mudança é o ganho de agilidade e frequência nas entregas. Na Serra Gaúcha, por exemplo, onde antes atendíamos semanalmente cidades como Caxias do Sul, passaremos a operar até três vezes por semana. Já em Porto Alegre, a tendência é de entregas diárias, muitas vezes de um dia para o outro.
Outro diferencial importante é a ampliação dos serviços. Passamos a oferecer assistência técnica especializada para equipamentos, como lava-louças industriais, facilitando o acesso de restaurantes e outros clientes a esse tipo de suporte na própria região.
Quais regiões e tipos de clientes o novo centro pretende alcançar?
O centro de distribuição foi estruturado para atender todo o eixo da Região Metropolitana, avançando até a Serra Gaúcha. Com essa operação, conseguimos ampliar significativamente o perfil de atendimento, alcançando desde pequenos negócios, como consultórios odontológicos e escritórios, até grandes indústrias, que já fazem parte da nossa base. A ideia é justamente ganhar capilaridade e flexibilidade para atender clientes de diferentes portes com o mesmo nível de eficiência.
Quais produtos de higiene e limpeza profissional são os mais procurados atualmente?
Os itens mais demandados são voltados à higiene pessoal e ao uso coletivo, como papel toalha, papel higiênico e sabonetes. São produtos que impactam diretamente a experiência dos colaboradores, já que ambientes como banheiros e refeitórios têm influência direta na percepção e no nível de satisfação dentro das empresas.
Quais estratégias a empresa adota para garantir rapidez, qualidade e confiabilidade na entrega?
Investimos em processos e tecnologia para garantir precisão nas entregas. Toda a separação de pedidos é feita de forma digital e por equipes treinadas, reduzindo ao máximo o risco de erros.
Além disso, operamos com um modelo logístico híbrido. As mercadorias saem de Santa Maria, são movimentadas durante a noite por transportadoras e, pela manhã, seguem para entrega com motoristas próprios, a partir de pontos estratégicos no Estado. Isso faz com que o cliente tenha a percepção de proximidade — muitas vezes recebendo o pedido no dia seguinte, com entrega realizada por um profissional identificado da Sislimpa —, mesmo em cidades mais distantes.
Quais são os planos da Sislimpa para os próximos anos?
Para 2026 e 2027, o plano é consolidar 100% da operação no Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo inclusive o litoral, que hoje não atendemos. Após este período, a ideia é seguir para Santa Catarina e Paraná.