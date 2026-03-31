Empresa inaugura centro de distribuição na capital e amplia entrega de produtos de higiene

Visão panorâmica da matriz da Sislimpa em Santa Maria. Am2 Produtora Audiovisual / Divulgação

Após mais de duas décadas de atuação no setor de higiene e limpeza profissional, a Sislimpa, com sede em Santa Maria, inicia um novo capítulo em sua trajetória. Consolidada há seis anos no atendimento a grandes indústrias da Região Metropolitana e da Serra Gaúcha, a empresa agora amplia seu portfólio de clientes com a inauguração de um centro de distribuição em Porto Alegre.

O movimento reflete uma transformação decisiva no mercado. Impulsionada pela profissionalização da limpeza e pela expansão do setor — que já representa cerca de 2,5% do PIB brasileiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp) —, cresce a demanda de pequenas e médias empresas por soluções especializadas. Mais do que produtos, esse público exige um novo padrão de atendimento, baseado em logística ágil, entregas frequentes e volumes fracionados.

De acordo com o diretor da Sislimpa, Fabiano Leoratto Pozobon, atualmente, a empresa atende cerca de 4,5 mil CNPJs no Rio Grande do Sul e emite notas diariamente para aproximadamente 100 cidades. Desse total, cerca de 20% do faturamento vem da Serra Gaúcha e da Região Metropolitana, com foco em empresas de maior porte, onde a logística é mais eficiente.

– Clientes menores, porém, também passaram a demandar nossos produtos, mas fatores como acesso e custo logístico tornaram inviáveis as entregas a partir de Santa Maria. Por isso, o centro de distribuição em Porto Alegre foi criado, para garantir mais agilidade e eficiência nesse atendimento – explica.

Em entrevista, o executivo detalha as mudanças contempladas pelo novo centro de distribuição em Porto Alegre:

Como a logística do novo centro difere da operação voltada às grandes indústrias?

Com o novo centro de distribuição, o impacto vai além da logística. A principal mudança é o ganho de agilidade e frequência nas entregas. Na Serra Gaúcha, por exemplo, onde antes atendíamos semanalmente cidades como Caxias do Sul, passaremos a operar até três vezes por semana. Já em Porto Alegre, a tendência é de entregas diárias, muitas vezes de um dia para o outro.

Outro diferencial importante é a ampliação dos serviços. Passamos a oferecer assistência técnica especializada para equipamentos, como lava-louças industriais, facilitando o acesso de restaurantes e outros clientes a esse tipo de suporte na própria região.

Quais regiões e tipos de clientes o novo centro pretende alcançar?

O centro de distribuição foi estruturado para atender todo o eixo da Região Metropolitana, avançando até a Serra Gaúcha. Com essa operação, conseguimos ampliar significativamente o perfil de atendimento, alcançando desde pequenos negócios, como consultórios odontológicos e escritórios, até grandes indústrias, que já fazem parte da nossa base. A ideia é justamente ganhar capilaridade e flexibilidade para atender clientes de diferentes portes com o mesmo nível de eficiência.

Quais produtos de higiene e limpeza profissional são os mais procurados atualmente?

Os itens mais demandados são voltados à higiene pessoal e ao uso coletivo, como papel toalha, papel higiênico e sabonetes. São produtos que impactam diretamente a experiência dos colaboradores, já que ambientes como banheiros e refeitórios têm influência direta na percepção e no nível de satisfação dentro das empresas.

Quais estratégias a empresa adota para garantir rapidez, qualidade e confiabilidade na entrega?

Investimos em processos e tecnologia para garantir precisão nas entregas. Toda a separação de pedidos é feita de forma digital e por equipes treinadas, reduzindo ao máximo o risco de erros.

Além disso, operamos com um modelo logístico híbrido. As mercadorias saem de Santa Maria, são movimentadas durante a noite por transportadoras e, pela manhã, seguem para entrega com motoristas próprios, a partir de pontos estratégicos no Estado. Isso faz com que o cliente tenha a percepção de proximidade — muitas vezes recebendo o pedido no dia seguinte, com entrega realizada por um profissional identificado da Sislimpa —, mesmo em cidades mais distantes.

Quais são os planos da Sislimpa para os próximos anos?