Contabilidade online simplifica abertura de empresa e reduz burocracia

Contabilidade online reduz burocracias e permite crescimento do negócio. Contajá / Divulgação

Empreender já é uma realidade para profissionais de diferentes segmentos no Brasil. Ainda assim, quase 40 milhões de trabalhadores atuam sem CNPJ no país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado revela que, apesar do avanço da formalização, persistem dúvidas sobre como abrir uma empresa e quais benefícios esse passo pode trazer.

Independentemente do setor, quem deseja se profissionalizar precisa considerar três pontos antes de iniciar o processo: verificar se o negócio se enquadra como MEI ou Microempresa (ME), definir corretamente os CNAEs para evitar tributação indevida e contar com apoio contábil especializado.

Em entrevista, João Henrique Silva Costa, CEO e fundador da Contajá, explica por que abrir um CNPJ está longe de ser apenas uma obrigação burocrática e como a formalização traz benefícios, principalmente tributários, para empreendedores.

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Por que ter um CNPJ pode ajudar profissionais liberais a conquistar mais reconhecimento no mercado?

Abrir um CNPJ hoje significa se preparar para crescer e profissionalizar aquilo que você faz em vários aspectos. Um deles é se posicionar de forma a poder ser contratado por outras empresas. Quando você tem um CNPJ, consegue emitir nota fiscal, assinar contratos e levar o seu serviço para outros lugares, o que possibilita conquistar mais clientes. Além disso, ter um CNPJ permite acessar uma carga tributária mais vantajosa do que faturar como pessoa física.

Ter um CNPJ não é sinônimo de burocracia. Soluções como a Contajá cuidam de tudo para que o empreendedor se profissionalize e pague menos impostos sem preocupações. Nossa estrutura é tão econômica que o investimento se torna irrelevante perto do novo poder de captar clientes e fechar negócios. Aqui, é possível deixar de lado o mito da burocracia: simplificamos a gestão para tirar o sonho do papel e o empreendedor estar verdadeiramente preparado para crescer.

Existe um medo comum de que ter uma empresa é sinônimo de pagar mais impostos. Na prática, como um profissional pode reduzir a carga tributária ao migrar para o Simples Nacional?

Esse receio de que ter uma empresa significa pagar mais impostos ou arcar com mais custos é, na verdade, um mito. O cenário costuma ser o oposto. Quando você atua como pessoa física e está faturando regularmente, a tributação do imposto de renda pode chegar a 27,5%, sem contar o recolhimento obrigatório do INSS.

Ao migrar para uma estrutura empresarial, existem atividades enquadradas no Simples Nacional em que a alíquota inicial pode ser de 6%. Ou seja, é possível substituir 27,5% por 6%, mantendo a regularidade fiscal e garantindo mais tranquilidade. Migrar para uma estrutura empresarial com planejamento tributário adequado, como o que ofertamos, pode representar uma economia significativa.

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De que forma a Contajá torna mais simples e seguro o processo de escolha dos CNAEs e de abertura de empresa para quem está começando do zero o processo?

A burocracia deixou de ser um entrave na vida do empreendedor graças às tecnologias implementadas pela Contajá. Redesenhamos o processo com foco na experiência do pequeno e microempresário ou daquele profissional que deseja abrir sua empresa. Nossas soluções foram desenvolvidas para que o empreendedor não precise dominar linguagem técnica e consiga, de forma intuitiva e totalmente online, acessar tudo o que precisa para o seu negócio.

O empresário conta com apoio de contadores especializados ao longo da jornada. Na Contajá, entendemos qual CNAE melhor se encaixa no perfil do empreendedor e qual proporciona a melhor tributação possível, com o menor pagamento de impostos, evitando burocracias desnecessárias. A tecnologia, somada a um processo guiado e ao suporte especializado, traz segurança e elimina barreiras para quem está começando.

Como o modelo de contabilidade online da Contajá simplifica a rotina dos profissionais e evita perda de prazos e multas?

Quem utiliza nosso sistema percebe um novo nível de gestão contábil. Trata-se de uma plataforma 100% online, com processos simplificados e contador a um clique de distância. Com a nossa tecnologia, o empresário não perde prazos: as guias ficam disponíveis na plataforma, com notificações e datas atualizadas. O sistema monitora pendências continuamente e controla impostos e pagamentos, evitando multas. Isso gera segurança para que o negócio cresça com um novo padrão de gestão, livre da papelada e da complexidade tradicional.

Que orientação você dá para quem quer estruturar um negócio formal com foco em segurança financeira e previdenciária no longo prazo?

Formalizar o CNPJ é o primeiro passo para um crescimento sustentável e seguro. Para quem pensa no longo prazo, a formalização evita passivos e garante carga tributária mais vantajosa do que a aplicada à pessoa física. Com o suporte da Contajá, é possível manter uma estrutura enxuta e uma gestão preventiva.

Além disso, ao contribuir para o INSS por meio do CNPJ, o empresário também se resguarda em relação aos direitos previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria, com custos mais eficientes do que na pessoa física. Essa estrutura constrói uma base sólida para crescer com segurança e tranquilidade.

Não adianta atrair clientes se a base do negócio estiver irregular. Hoje, por meio da contabilidade online, construir esse alicerce tornou-se mais acessível e pode evitar problemas futuros. Se você deseja empreender ou tirar um projeto do papel, organize-se agora: abra seu CNPJ e tenha a possibilidade de construir uma trajetória sólida, segura e econômica.

Atendendo todo o Brasil e com endereço fiscal em Porto Alegre, quais benefícios a Contajá oferece a profissionais liberais na abertura de empresa?