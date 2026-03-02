Como a tecnologia transforma a logística no Brasil 

Braspress opera através de um serviço multimodal. Braspress / Divulgação

Impulsionada pelo crescimento da logística no Brasil, a Braspress vem construindo uma trajetória em automação e tecnologia no transporte de cargas. Há 50 anos a companhia foi pioneira em uma estratégia para agilizar a entrega de encomendas ao operar com caminhões de grande potência, mas com limitação de peso para garantir fretes mais rápidos. Além disso, adotou o uso de rádios com antenas retransmissoras para acelerar as coletas de encomendas nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A empresa também inovou ao usar uma máquina de calcular fretes para reduzir até 90% o tempo de seus carregamentos e criou um Data Center com ERP (sistema de gestão empresarial) próprio, implementando seu primeiro Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas (SORTER). Também desenvolveu softwares internos de gestão, soluções de rastreabilidade e tornou-se uma das primeiras transportadoras a contratar motoristas mulheres.

Recentemente, mantendo a tradição de antecipar movimentos estratégicos do mercado, a Braspress deu um novo passo ao iniciar, em 2025, a operação da Braspress Air Cargo, integrando o modal aéreo à sua estrutura rodoviária. A iniciativa amplia a capilaridade e posiciona a companhia também como referência em logística multimodal, garantindo ainda mais agilidade, confiabilidade e qualidade aos clientes em todo o território nacional – explica o diretor-presidente da Braspress, Urubatan Helou.

Nesta entrevista, o diretor-presidente fala sobre as inovações adotadas pela empresa ao longo de sua história, destacando a importância desses investimentos e os impactos positivos de iniciativas relacionadas a temas como inovação, automação e tecnologia.

Em um setor tradicional como o de logística, como a inovação pode se tornar um diferencial competitivo?

No setor logístico, que possui um histórico mais conservador e com processos manuais recorrentes, ser pioneiro em inovação significa transformar operações complexas em fluxos automatizados, reduzir custos e erros, minimizar tempos de manuseio e, sobretudo, criar soluções que se tornam benchmarks para o mercado. Isso envolve antecipar necessidades de capacidade, integrar tecnologia de ponta e criar diferenciais competitivos sustentáveis, em vez de apenas acompanhar as tendências. A automação da logística, como a implementada pela Braspress, é exemplo de como transformar um processo tradicional em algo moderno e eficiente.

O que muda, na prática, ter um Data Center com alto nível de disponibilidade?

O Data Center da Braspress foi construído com tecnologia que atende ao conceito TIER III. Isso significa manutenção sem interrupção dos serviços e capacidade de suportar grande volume de tráfego de dados na roteirização, no rastreamento e na rastreabilidade das encomendas.

O que é o Sistema Automatizado de Distribuição de Encomendas (SORTER)?

O SORTER automatiza o processo de triagem de volumes, direcionando-os rapidamente às rotas corretas. Isso elimina grande parte do processo manual, resultando em aumento da produtividade.

O primeiro SORTER foi inaugurado pela Braspress em 2004, em São Paulo (SP), com dois quilômetros de esteiras e movimentação de 140 volumes por minuto. Depois, em 2009, lançamos o do Rio de Janeiro e, em 2015, o Compact SORTER, na filial de Bauru (SP), com capacidade para movimentar cerca de 2,5 mil volumes/hora.

À direita, Urubatan Helou, Diretor-Presidente, na inauguração do 1º SORTER da Companhia, em 2004. Braspress / Divulgação

Quais outros sistemas foram adotados?

Sistemas mais avançados foram adotados posteriormente, como o mega SORTER do Complexo Planeta Azul, em Guarulhos (SP), inaugurado em 2016. Já em 2017, a filial de Curitiba (PR) recebeu um Shoe-SORTER, de 1,2 quilômetros de extensão. Em 2022 instalamos o Compact SORTER em um anexo da filial, em São Paulo.

No Rio Grande do Sul, a representatividade tecnológica fica por conta da filial de Porto Alegre. Ela possui um SORTER, inaugurado em 2024, de 248 metros de extensão, com capacidade produtiva de 6,8 mil volumes por hora e mais de 163 mil por dia. Por fim, em 2026, a unidade de Itajaí (SC), é a grande aposta para receber mais um SORTER, que já se encontra em processo de instalação.

SORTER instalado na Matriz da Braspress, em Guarulhos (SP). Braspress / Divulgação

Quais foram os principais ganhos percebidos após a implantação desses sistemas?

A implantação dos SORTERs trouxe ganhos operacionais e de qualidade significativos, como redução de tempo de triagem e roteirização, aumentando a velocidade no fluxo logístico; maior assertividade na classificação de volumes, reduzindo erros e retrabalho; capacidade de processar milhares de volumes por hora, viabilizando o atendimento de alta demanda; melhores prazos de entrega e confiabilidade operacional, suportando o crescimento da empresa. Além disso, esse investimento impulsionou a Braspress como referência pela sua infraestrutura de ponta.

Além dos temas já citados, em quais outras áreas a Braspress se destaca?

A Braspress também se destaca por ser uma das primeiras a implantar a rastreabilidade completa com código de barras próprio e sistemas ERP integrados para controle de cargas. Também é pioneira quando o assunto é utilização de sistemas de medição automática de peso e volume (cubagem) em larga escala.

A companhia ainda saiu na frente ao contar com centrais próprias de monitoramento 100% internas com satélite, sensores e Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para segurança de cargas e frota. Essas iniciativas consolidaram a nossa reputação de inovação em processos que muitos concorrentes ainda tratam manualmente.

Também vale a pena destacar que a Braspress inovou ao abrir o mercado para mulheres motoristas nos anos 1990. Esse movimento se perpetua até a atualidade por meio do projeto Rainhas do Volante, que dá oportunidades às profissionais dessa área, mesmo sem experiência.

Quais são as expectativas da Braspress para o futuro?