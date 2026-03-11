Churrasqueira 3 em 1: produto permite grelhar, defumar e assar pizza

Churrasqueira foi desenvolvida para atender desde iniciantes até experts em churrasco. Tramontina / Divulgação

O consumo de carne bovina por brasileiro gira em torno de 31,9 kg por ano, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Diante dessa demanda consolidada e da forte tradição no preparo do churrasco, a Tramontina ampliou o portfólio com a Churrasqueira Smoker 3 em 1, lançada durante o Paleta Atlântida, realizado em janeiro, em Xangri-Lá.

A proposta foi desenvolver uma churrasqueira que se conectasse com a tradição gaúcha sem abrir mão da inovação. Na prática, o produto reúne, em uma única estrutura, as funções de defumador, grelha e forno para pizza, ampliando as possibilidades de preparo e otimizando o espaço por 3 em 1. O projeto contou com a participação do influenciador Rodrigo Bueno, campeão brasileiro de American BBQ e 12º colocado no mundial de 2024, realizado no Texas, nos Estados Unidos, que colaborou na concepção e na fase de testes do produto.

– Sabemos que o churrasqueiro gosta de experimentar, proporcionar novas experiências e demonstrar suas habilidades. Um produto como esse permite explorar diferentes técnicas, transitando entre o universo tradicional do churrasco gaúcho e brasileiro e novas formas de preparo – destaca o profissional.

Três em um

Churrasqueira proporciona preparo mais controlado e previsível. Tramontina / Divulgação

O novo produto foi concebido para atender desde iniciantes até churrasqueiros experientes, com a proposta de reduzir a curva de aprendizado, especialmente na defumação – método ainda pouco explorado por parte do público brasileiro, mas muito difundido no mercado externo. Para isso, o projeto incorporou soluções que tornam o preparo mais controlado e previsível em cada função.

– Trata-se de um produto desenvolvido para todos os níveis de churrasqueiros, permitindo que cada pessoa teste, experimente e evolua, mas sempre com um padrão de resultado satisfatório – afirma Bueno.

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Grelha

No modo grelha, a proposta é manter a experiência clássica do churrasco, com contato direto entre a carne e o calor do carvão. A Churrasqueira Smoker 3 em 1 possibilita controle de temperatura e ajuste de intensidade, preservando as características tradicionais do preparo, com maior estabilidade térmica e melhor aproveitamento do calor – com apenas 1,5 kg de carvão, é possível fazer um churrasco.

Smoker

Na função defumador, o equipamento incorpora bandeja de água, que viabiliza o cozimento indireto – técnica em que o calor circula internamente sem contato direto da chama com a carne. A bandeja auxilia na estabilização da temperatura, reduzindo o risco de superaquecimento e protegendo a carne, especialmente para quem ainda está aprendendo a técnica.

– É possível fazer defumação em uma churrasqueira tradicional, mas isso exige muito mais conhecimento técnico e atenção constante. Com o sistema integrado, a proposta foi justamente simplificar o processo e ampliar o acesso à técnica, permitindo que mais pessoas possam defumar com segurança e previsibilidade de resultado – explica o influenciador.

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Pizza

O terceiro recurso amplia o uso do produto para além do churrasco tradicional. A churrasqueira permite o preparo de pizzas em alta temperatura, inclusive com a utilização de lascas de lenha, aproximando o resultado ao de um forno a lenha. A rapidez no preparo é um diferencial: em aproximadamente 10 minutos é possível preparar uma pizza.

– Hoje, há uma tendência do churrasqueiro oferecer mais do que apenas carne. A pizza amplia essa experiência, agregando custo-benefício e versatilidade. Em um mesmo dia, é possível começar defumando uma carne e terminar servindo uma pizza, ou até utilizar a carne defumada como recheio. É um universo de possibilidades em um único equipamento – destaca Bueno.

Mais acessórios

Além das funcionalidades integradas, a Churrasqueira Smoker 3 em 1 pode ser complementada com acessórios que ampliam o controle e a versatilidade no preparo. Entre os itens compatíveis, estão:

Termômetro digital , para monitoramento preciso da temperatura interna;

, para monitoramento preciso da temperatura interna; Pedra para pizza , que favorece melhor distribuição de calor e crocância da massa;

, que favorece melhor distribuição de calor e crocância da massa; Espátula para pizza , que facilita o manuseio;

, que facilita o manuseio; Soprador , utilizado para facilitar o acendimento e intensificar o braseiro;

, utilizado para facilitar o acendimento e intensificar o braseiro; Pegador de carvão , que contribui para a segurança e auxílio durante o uso.