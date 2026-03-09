BRDE reforça crédito na Expodireto 2026

BRDE participa da Expodireto até sexta-feira (13). BRDE / Divulgação

Com o objetivo de ampliar seu apoio ao agronegócio gaúcho, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) trabalha como uma expectativa de chegar a R$ 300 milhões em negócios durante a Expodireto Cotrijal 2026. Para atingir esse volume de novos financiamentos, o banco acredita que haverá maior demanda por crédito para investimentos em armazenagem, agroindústrias e produção de energia com fontes renováveis.



Através do programa “Meu Agro é BRDE”, serão disponibilizadas linhas de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos, agricultura de baixo carbono e agroindústrias. O banco igualmente disponibiliza linhas para recuperação de pastagens e implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, além de projetos de irrigação e correção de solos.



Apesar dos desafios que o setor enfrenta com os impactos do clima nas safras recentes, a cadeia do agronegócio é a que mais demanda crédito junto ao BRDE. Em 2025, o banco registrou R$ 956,7 milhões em novos financiamentos, média que se mantém nos últimos três anos.

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- Diante da importância do agro para a economia gaúcha, é fundamental apoiarmos as cooperativas e produtores rurais nessa retomada - destaca o diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Ele salienta, também, que o banco vem consolidando sua atuação para fortalecer a produção sustentável no campo.

- A geração de energia com fontes renováveis e a produção de biocombustíveis é algo estratégico para o nosso Estado - acrescenta Vieira.

Inovação no campo