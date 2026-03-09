BRDE reforça crédito na Expodireto 2026

Com o objetivo de ampliar seu apoio ao agronegócio gaúcho, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) trabalha como uma expectativa de chegar a R$ 300 milhões em negócios durante a Expodireto Cotrijal 2026. Para atingir esse volume de novos financiamentos, o banco acredita que haverá maior demanda por crédito para investimentos em armazenagem, agroindústrias e produção de energia com fontes renováveis.
Através do programa “Meu Agro é BRDE”, serão disponibilizadas linhas de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos, agricultura de baixo carbono e agroindústrias. O banco igualmente disponibiliza linhas para recuperação de pastagens e implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, além de projetos de irrigação e correção de solos.
Apesar dos desafios que o setor enfrenta com os impactos do clima nas safras recentes, a cadeia do agronegócio é a que mais demanda crédito junto ao BRDE. Em 2025, o banco registrou R$ 956,7 milhões em novos financiamentos, média que se mantém nos últimos três anos.
- Diante da importância do agro para a economia gaúcha, é fundamental apoiarmos as cooperativas e produtores rurais nessa retomada - destaca o diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.
Ele salienta, também, que o banco vem consolidando sua atuação para fortalecer a produção sustentável no campo.
- A geração de energia com fontes renováveis e a produção de biocombustíveis é algo estratégico para o nosso Estado - acrescenta Vieira.
Inovação no campo
Além de estande próprio no parque de eventos da Cotrijal, o BRDE novamente marcará presença na Arena Agrodigital. Neste ano, o banco irá compartilhar um hub de investimentos no setor de inovação em parceria com a InvesRS e o Badesul.
O BRDE é a principal referência nos financiamentos para a inovação na região Sul, liderando o ranking nacional de repasses de recursos da Finep há mais de uma década. Nos últimos três anos, foram mais de R$ 580 milhões apenas no RS para projetos de inovação e desenvolvimento de novos produtos.