O segredo da excelência do arroz gaúcho

Augusto Rassier é produtor de arroz em Pelotas, região Sul do Estado. Press em Campo / Divulgação

Base da alimentação nacional, o arroz tem no Rio Grande do Sul seu principal motor produtivo. Conforme o Governo do Estado, o RS responde por cerca de 70% de toda a safra brasileira do cereal, consolidando-se como o maior fornecedor do mercado interno. Devido à alta produção, o Brasil é o segundo país que mais exporta arroz, ficando atrás apenas da China.

No novo episódio da websérie Grandes Produtores — parceria entre a Mitsubishi Motors e o Grupo RBS — a expedição foi até Pelotas, na região Sul do Estado, para conhecer Augusto Rassier. O produtor de arroz, soja e pecuária também é administrador de empresas e afirma sentir satisfação em saber que o que ele produz se torna alimento para muitas pessoas.

— O agronegócio está inserido na sociedade como um todo. Eu gostaria muito que o arroz tivesse um preço acessível para a população, desde que isso não o torne inviável de produzir. Então eu me sinto feliz por contribuir para o mundo em que vivo. Ele precisa de alimento, e eu contribuo para esse mundo, produzindo alimento para a população — diz.

A qualidade do arroz gaúcho é reconhecida mundialmente. Rassier destaca que não há, em nenhum outro lugar do planeta, uma produção que alcance o mesmo nível de excelência do arroz cultivado no Rio Grande do Sul. No entanto, o produtor pondera que a safra 2025/2026 enfrenta alguns desafios.

— Hoje temos um estoque de passagem elevado, o que aumenta a oferta e, consequentemente, reduz o preço. Somado a isso, o custo de produção continua alto. Diante desse cenário, o que pode salvar o produtor é a alta produtividade. E, para alcançar essa alta produtividade, precisamos de tecnologia, pesquisa e de uma operação extremamente bem executada, com eficiência das minhas plantadeiras e nos meus pulverizadores — complementa.

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Do campo à mesa

O arroz cultivado na propriedade de Augusto atravessa fronteiras para alimentar famílias em todo o país. Para ele, ser um grande produtor vai muito além de bater recordes de produtividade: trata-se de equilibrar a eficiência operacional com uma sólida responsabilidade socioambiental. No cenário da lavoura gaúcha, esse sucesso é reflexo de uma gestão que prioriza um ambiente de trabalho digno, a valorização do capital humano e o respeito irrestrito às leis de preservação.

Na cozinha do produtor, a celebração dessa colheita ganha forma por meio de um preparo simples do arroz. Para garantir que ele fique solto e saboroso, Augusto revela que o segredo está no básico bem feito.

— O segredo é sempre uma cebola e um alho bem picados para dar uma aromatizada no arroz — elucida.

Eficiência no campo

No campo, a eficiência é a maior aliada do produtor rural. Apaixonado pelas picapes da Mitsubishi Motors, Rassier conta que, desde a primeira vez que adquiriu um veículo da marca, o modelo se tornou seu aliado. Isso porque, para o produtor, ter um bom veículo está alinhado à necessidade de eficiência e segurança para o trabalho diário.

Eficiência da Mitsubishi Triton é o principal diferencial para o agricultor pelotense. Press em Campo / Divulgação

— Eu preciso ir e vir sem enfrentar nenhum percalço. Preciso levar uma peça, uma semente, um motor, algum equipamento e também trazer tudo isso de volta da lavoura. Por isso, é fundamental ter uma caminhonete robusta, eficiente e que entregue conforto — afirma.

O pecuarista conta que, desde que adquiriu um modelo da marca, nunca teve problema ou ficou na mão.