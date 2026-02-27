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Como a governança e a estratégia aceleram a jornada para a descarbonização no país 

Segundo episódio de videocast “Governança pra Quem Decide” abordou transição energética no Brasil e no RS

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Pâmela Maidana

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