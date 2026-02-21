36ª Abertura da Colheita do Arroz será realizada de 24 a 26 de fevereiro

AGRIMEC oferece diversas soluções para o produtor rural. / Crédito: AGRIMEC/Divulgação AGRIMEC / Divulgação

Programada para 24, 25 e 26 de fevereiro, a 36ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas espera reunir cerca de 21 mil visitantes na cidade de Capão do Leão. Inspirada no tema Cenário Atual e Perspectivas – Conectando o Campo ao Mercado, a edição deste ano contará com 50 vitrines tecnológicas, mais de 100 horas de conteúdo e 230 expositores.

Especializada em soluções para o produtor rural, a AGRIMEC estará presente no evento com um estande de 800 metros quadrados, onde exibirá equipamentos voltados a diferentes finalidades. Além disso, a empresa fará uma participação especial na dinâmica do Ato da Abertura Oficial, com o lançamento de um novo modelo da linha de carretas graneleiras.

– A feira, que é a mais tradicional do segmento tanto do Rio Grande do Sul como da região Sul da América Latina, ganhou ainda mais força nos últimos anos. Para a AGRIMEC, que nasceu e cresceu em meio ao cenário da produção de arroz irrigado, é essencial estar presente onde se encontram os principais participantes desse ecossistema, incluindo agricultores, revendedores, pesquisadores e entidades – conta o diretor de operações corporativas da AGRIMEC, Davi Lamb.

Veja o que os visitantes encontrarão no estande da AGRIMEC e confira bons motivos para visitar o espaço:

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Lançamento especial

A Granbox 23.000 litros, novo modelo da linha de carretas graneleiras da AGRIMEC, será lançada durante a solenidade de abertura do evento. O produto terá seus detalhes compartilhados com o público e ficará exposto ao longo dos três dias de feira.

– O modelo foi pensado para que o agricultor ganhe tempo e velocidade. O produtor se sente mais seguro quando consegue colher o arroz e levá-lo rapidamente para o silo, deixando os grãos menos suscetíveis a intempéries, como vento, chuvas prolongadas e granizo. Além de oferecer mais agilidade, a Granbox 23.000 litros é baixa e serve para todos os tipos de colheitadeiras, inclusive as mais antigas – destaca Lamb.

Carretas graneleiras e plaina niveladora

O portfólio da AGRIMEC inclui produtos para diferentes propósitos, como preparo do solo, preparo para irrigação, irrigação, suavização do solo, colheita e plantio. Durante o evento, os visitantes poderão ver de perto 18 equipamentos de diferentes linhas.

Entre os destaques deste ano estão a Plaina Niveladora Multilâminas Robust, carro-chefe da empresa, com mais de cinco mil unidades vendidas em 30 países. Há também exposições de carretas graneleiras, divididas atualmente em três grandes categorias (grãos, flex e triflex), com mais de 40 modelos disponíveis e aptos a operar tanto no plantio quanto na colheita.

Sulcador camalhoneiro

Equipamento é indicado para produtores que adotam a rotação de culturas. AGRIMEC / Divulgação

Outro equipamento que promete atrair a atenção do público é o Sulcador Camalhoneiro Ximango, indicado para produtores que adotam a rotação de culturas. Ele é utilizado na abertura de sulcos e camalhões para irrigação e drenagem em áreas de várzea suavizada e também sistematizadas, proporcionando irrigação mais homogênea, com menor volume de água, bem como drenagem mais rápida e eficiente da lavoura.

– Trata-se de um produto que vem se destacando há alguns anos, principalmente por conta das condições de preços. Além do arroz, ele possibilita o plantio de soja, milho e outras culturas de sequeiro – explica o diretor de operações corporativas da AGRIMEC.

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Espaço para diálogo e foco na retomada do setor

O propósito da AGRIMEC na Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos vai além da exposição de equipamentos. A ideia é que o espaço da empresa seja utilizado para promover conversas construtivas, ouvir as necessidades dos produtores e fomentar soluções para um cenário de retomada do setor, que passa por um momento delicado.