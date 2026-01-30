Shopping mall do Markho Life Complex estima fluxo mensal de 90 mil pessoas 

Markho Shopping Mall terá 29 lojas de 65,35 metros quadrados cada. Grupo Pessi / Divulgação

O crescimento populacional de Capão da Canoa e seu protagonismo no Litoral Norte vêm transformando a costa em um dos principais polos econômicos do Estado. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total da região ultrapassou 435 mil habitantes em 2025, com Capão da Canoa mantendo-se como o município mais populoso, com 66.234 moradores – aumento de 4,15% em relação a 2022.

Esse cenário ajuda a explicar por que marcas que ainda não se instalaram de forma permanente na cidade buscam alternativas para estar presente no município. Atento a esse movimento, o Grupo Pessi, em parceria com a Construtora Tedesco, escolheu Capão da Canoa para sediar o Markho Life Complex.

Com 78 mil metros quadrados de área construída, o complexo multiuso seis em um prevê torres residencial, de moradia inteligente e corporativa, além de um edifício-garagem com 699 vagas – sendo 100 destinadas a veículos elétricos e híbridos –, um hospital de média e alta complexidade e, claro, um shopping mall. A inauguração está prevista para 2029.

– O Markho Life Complex deve ser referência para todo o Litoral Norte, que chega a quase 4 milhões de pessoas durante o verão. Como Capão da Canoa impulsiona esse desenvolvimento, muitos movimentos começam aqui. Um complexo inédito como esse tende a atrair um público ainda maior do que o que já circula pela cidade – comenta o CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi.

Confira três motivos para investir no shopping mall do Markho Life Complex:

1. Circulação de pessoas

O shopping mall do Markho Life Complex ocupa uma posição estratégica no complexo: fica no térreo, que é ponto de conexão entre todos os empreendimentos do projeto. É nele que convergem os acessos ao hospital, ao edifício-garagem, ao business center, ao residencial e à moradia inteligente, fazendo do ambiente uma área de passagem obrigatória para usuários, moradores, profissionais e visitantes.

– Esse desenho garante um fluxo contínuo e diversificado, estimado em mais de 90 mil pessoas por mês. Independentemente do destino, sejam consultas médicas, seja trabalho, moradia, hospedagem ou estacionamento, o acesso se dá pelo shopping mall, consolidando o local como o núcleo de centralidade e convivência do complexo – afirma Pessi.

2. Mix de lojas

Estão previstas 29 lojas, cada uma com 65,35 metros quadrados e possibilidade de ampliação por meio da unificação de unidades. O mix visa contemplar operações como mercado, banco, casa lotérica, farmácia, além de opções de alimentação rápida e natural e um restaurante de maior porte, capazes de atender tanto o público recorrente quanto o fluxo eventual.

Um dos diferenciais, por sua vez, é a área dedicada a diagnóstico por imagem e terapias (CDI), com acesso tanto interno pelo hospital quanto por meio do shopping mall. A estrutura oferecerá serviços como raio-x, tomografia, ressonância magnética, hemodinâmica, oncologia, endoscopia e colonoscopia.

– Estamos cruzando o perfil de quem circula pela região para definir uma oferta conveniente de comércio e serviços. A perspectiva é atrair grandes marcas para dentro do Markho Shopping Mall – afirma o gestor comercial e especialista em mix de lojas da Ponto Pronto – Consultoria e Gestão Imobiliária, Rogério Wagner. Ele será responsável pelo alinhamento das operações ao posicionamento estratégico do empreendimento.

3. Administração qualificada

A operação do shopping mall do Markho Life Complex contará com administração profissional e especializada conduzida pela Ponto Pronto. Com 40 anos de atuação, a empresa é reconhecida pela gestão de lojas, galerias e centros comerciais e pela conexão de grandes marcas nacionais e internacionais aos mercados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

– A gestora será responsável por três frentes estratégicas: a comercialização das lojas, a administração dos aluguéis e a gestão condominial do shopping mall. Esse cuidado de ponta a ponta do espaço garante qualidade, solidez e alinhamento com o projeto como um todo – destaca Pessi.