Por que empreendimentos de uso misto ganham força entre investidores

A compra de imóveis passou a ser analisada sob novos critérios nos últimos anos. Além da formação de patrimônio, investidores passaram a considerar fatores como liquidez, previsibilidade de retorno e segurança, aproximando o mercado imobiliário da lógica aplicada a outras classes de investimento. Esse movimento acompanha a retomada do setor no país e ajuda a explicar a crescente procura por projetos capazes de sustentar a demanda ao longo do tempo.

Esse cenário de maior exigência abriu espaço para propostas urbanas mais amplas, como o Jardins Dona Isabel, em Bento Gonçalves. Desenvolvido pela Mon Faro Incorporadora sob o conceito de luxo sustentável, o empreendimento surge com a proposta de criar uma centralidade urbana, reunindo moradia, trabalho, hospedagem e lazer em um mesmo espaço integrado.

Para o CEO da Mon Faro, Lúcio Salvadori Possebon, esse tipo de proposta dialoga diretamente com a transformação no perfil do investidor nos últimos anos.

– O investidor ficou mais pragmático e financeirizado. Ele compara o imóvel com outras classes, busca previsibilidade de fluxo de caixa, liquidez e governança e passou a aceitar com mais naturalidade estruturas com gestão profissional – afirma o CEO.

Segundo Possebon, esse olhar mais atento não se limita à escolha da unidade, mas envolve a compreensão de como o empreendimento se comporta ao longo do tempo.

Por que esse modelo tem atraído investidores

A busca por diversificação tem levado investidores a olhar com mais atenção para projetos urbanos integrados. No Jardins Dona Isabel, a atratividade do investimento está associada à combinação entre diferentes usos e à adoção de um modelo de gestão profissional.

Confira cinco motivos pelos quais o empreendimento se destaca:

1. Empreendimento pensado para funcionar como bairro

O Jardins Dona Isabel foi planejado para reunir moradia, hospedagem, escritórios, comércio e áreas abertas em um único endereço. Na prática, isso significa um espaço com ocupação contínua, que não fica vazio em determinados horários e que mantém movimento ao longo do dia.

– Quando o projeto funciona como bairro, ele passa a depender menos de um único uso e se torna mais equilibrado no dia a dia – explica Possebon.

2. Hospedagem com operação profissional

Na torre Stay, voltada à hospedagem de curta e longa duração, as unidades são entregues mobiliadas e operadas de forma profissional, sob a bandeira The Barrel, com gestão da Lares Hospitalidade. O modelo atende tanto turistas quanto profissionais que visitam a Serra Gaúcha ao longo do ano.

– O crescimento do short stay acontece principalmente quando há padrão, boa localização e uma operação bem estruturada – comenta o porta-voz.

3. Escritórios integrados à rotina urbana

Com salas a partir de 70 metros quadrados e possibilidade de lajes maiores, o Jardins Dona Isabel Office atende à demanda crescente por espaços corporativos que se beneficiam da presença de serviços, gastronomia e áreas de convivência no entorno. O produto foi desenhado para empresas e profissionais que buscam um local de trabalho conectado à cidade, facilitando o uso diário dos espaços.

4. Arquitetura e áreas comuns pensadas para uso contínuo

Projetado com uma arquitetura que valoriza o conjunto, o empreendimento reúne áreas comuns bem planejadas, praça aberta ao público, mal de compras e serviços de alto padrão e rooftop panorâmico – elementos que ajudam a manter a atratividade do projeto ao longo do tempo e contribuem para reduzir a obsolescência.

5. Sustentabilidade incorporada ao projeto

O empreendimento foi concebido com soluções que ajudam o projeto a manter desempenho consistente ao longo do tempo. Sistemas mais eficientes, materiais duráveis e escolhas voltadas ao conforto reduzem custos de manutenção e tornam o imóvel mais funcional no dia a dia.

Para o investidor, isso representa um ativo que envelhece de forma mais equilibrada e com valorização constante, acompanha mudanças de uso e tende a preservar valor mesmo em cenários de mercado diferentes.

– Essas decisões são feitas desde o início do projeto. O resultado é um empreendimento mais eficiente e com maior capacidade de manter valor ao longo dos anos – ressalta Possebon.

Arquitetura premiada globalmente protege o patrimônio

- Uma questão muito importante no Jardins Dona Isabel é que o projeto foi feito para valorizar a propriedade acima da média nos próximos anos. Em 2031, quando entregarmos aos compradores, o projeto estará muito atual. E ele permanecerá assim ao longo das décadas seguintes. E isso muda tudo para o investidor.

O Jardins Dona Isabel ganhou reconhecimento mundial ao conquistar alguns dos mais prestigiados prêmios internacionais de arquitetura: o Loop Design Awards 2025, na categoria Arquitetura – Edifício de Uso Misto; BLT Built Design Awards, na categoria Design Arquitetônico – Edifício de Uso Misto; International Property Awards 2025, na categoria Mixed-use Buildings.

Perspectivas para os próximos anos na Serra Gaúcha

Com o novo empreendimento, a expectativa é de que a demanda por hospedagem e espaços corporativos qualificados siga em crescimento em Bento Gonçalves nos próximos anos, impulsionada pelo turismo, pela agenda de eventos e pela atividade econômica da região. Para Mesturini, o movimento não está ligado apenas ao aumento de fluxo, mas à mudança no perfil de quem busca esses espaços.