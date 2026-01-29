“O erro só é fracasso se você não aprende nada”, diz palestrante da Gramado Summit

Gustavo Zerbino foi um dos sobreviventes da queda de avião na Cordilheira dos Andes. Gramado Summit / Divulgação

O trabalho em equipe e a inteligência emocional são habilidades cada vez mais essenciais em um mundo em constante transformação. Saber dividir desafios, buscar resultados e lidar com erros e acertos são características capazes de moldar e impulsionar startups, empreendedores e investidores. O fator humano nunca foi tão importante e, por isso, a Gramado Summit – evento que acontece entre os dias 6 e 8 de maio na Serra – coloca as pessoas no centro da conversa.

Com mais de 300 palestrantes e a expectativa de reunir mais de 25 mil participantes ao longo de três dias de programação, a Gramado Summit consolida-se como um espaço de encontro e troca de ideias para refletir sobre o futuro. Entre os convidados desta edição está Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes de 1972.

Na ocasião, o avião que transportava 45 passageiros caiu na cordilheira chilena, e, por mais de dois meses, os sobreviventes enfrentaram condições extremas nas montanhas, como temperaturas negativas e avalanches de gelo. À época, Zerbino era jogador de rugby e estudante de medicina; hoje, atua como empresário e percorre o mundo compartilhando sua história.

— Será um grande prazer participar da Gramado Summit. Compartilho com as pessoas como é possível transformar problemas em oportunidades. Na vida, o mais importante não é o que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que nos acontece. Como podemos nos conectar com o nosso máximo potencial físico, mental, espiritual e emocional? Nós testamos isso vivendo as situações mais difíceis da vida — afirma.

Jogando em equipe

Assim como no ambiente profissional, a vida pessoal também exige construções coletivas e espírito em equipe. Zerbino, que sobreviveu por 72 dias ao lado de colegas e parceiros, reflete sobre a importância de deixar o “eu” de lado e começar a pensar no “nós”. Segundo ele, o acidente despertou um interesse mais profundo pelo ser humano sob a ótica emocional. Para o uruguaio, os sobreviventes eram pessoas comuns que, diante das circunstâncias extremas, tiveram a oportunidade de fazer a escolha certa.

— Nos Andes, tivemos que construir a "Sociedade da Neve". Foi algo dinâmico, mas essencial para que todos pudéssemos sobreviver. Quando o "eu" se transforma em "nós", surge a força dos seres humanos. Quando você consegue ser parte de uma equipe, o "nós" se torna maior que qualquer coisa. Ali, toda a vulnerabilidade se torna força. Foi assim que conseguimos — relembra.

Construindo negócios mais humanos

O trabalho em equipe, seja para uma startup que está começando ou uma grande empresa, é um dos atributos que podem garantir o sucesso nos negócios. Para empreendedores e futuros líderes, Zerbino destaca que, além de recursos financeiros, é preciso contar com planejamento estratégico e avaliação de cenários, considerando quais medidas podem ser adotadas caso as alternativas iniciais não deem certo.

— Também é essencial ter uma equipe extraordinária e capacitada, formada por pessoas humildes, dispostas a aprender e a fazer parte de um projeto relevante para a sociedade. Se você for capaz de se entusiasmar, será capaz de entusiasmar quem trabalha com você. Quando todos empurramos juntos, com compromisso e confiança, os resultados aparecem passo a passo. O erro só é fracasso se você não aprende nada. Na vida, é preciso levantar-se uma vez a mais do que o número de vezes que se cai — conclui Zerbino.

Além de Gustavo Zerbino, o evento também terá a participação de outros grandes nomes, como o escritor e antropólogo Michel Alcoforado, a psicanalista, pesquisadora e professora Maria Homem, o sócio e ex-VP de Produto e Inovação da Ifood Breno Masi, o psicanalista, escritor e filósofo Emanuel Aragão, o sócio @Billlboard BR, Mynd e Ventre Studios Marcus Buaiz, entre outros. O evento também terá exposição de startups.

Gramado Summit

Data: 6 a 8 de maio de 2026

Localização: Serra Park (Viação Férrea, 100 – Três Pinheiros, Gramado)

Horário: 9 às 18h